El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo

El cirujano valenciano realiza una técnica pionera que consigue evitar la amputación

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:47

El cirujano valenciano Pedro Cavadas ha hecho un nuevo milagro en el quirófano. Ha desarrollado una técnica de reconstrucción de la articulación de la rodilla sin prótesis utilizando la articulación del tobillo del propio paciente. Se trata de una técnica pionera original, recientemente publicada en la prestigiosa revista 'Journal of Bone and Joint Surgery', indicada en casos extremos en los que una prótesis articular no es una opción viable.

Se trata de la primera operación descrita de reconstrucción completa de rodilla usando articulaciones del propio paciente, que se han llevado a cabo con técnica microquirúrgica. La intervención ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional, ya que permite evitar la amputación en casos con defectos masivos articulares.

La pionera y compleja operación de Cavadas ha consistido en la transferencia microquirúrgica de la articulación del tobillo de la misma pierna, la derecha, para reemplazar la articulación de la rodilla perdida. Al no usar material protésico, el riesgo de infección es muy bajo.

Cavadas fue pionero en 2006 al realizar el primer trasplante de manos y antebrazos del mundo y también hizo el primer trasplante de piernas del planeta. Incluso logró injertar un brazo en la ingle a un motorista para mantenerlo vivo y reimplantarlo. El valenciano es autor de más de 30.000 operaciones, además de millar y medio en África, donde ha desarrollado buena parte de su labor en los últimos años, especialmente en Kenia y Tanzania.

