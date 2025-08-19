Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El TSJ obliga a Sanidad a pagar 30.000 euros a una médica contagiada de Covid por falta de equipos de protección
El hospital de Sagunto, demarcación donde trabaja la especialista. Jesús Signes

La profesional, que estuvo cerca de un mes en la UCI, sostuvo que su baja laboral tenía su origen en una contingencia profesional

A. G.

Martes, 19 de agosto 2025, 12:23

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Valencia ... que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 29.939 euros por daños y perjuicios a una médica de familia que estuvo más de un mes hospitalizada tras contagiarse de Covid-19 en el trabajo en 2020.

