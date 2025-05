Una gran tromba marina sobrecoge Oliva

Nacho Ortega y Rosa González Valencia Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:20 | Actualizado 11:19h. Comenta Compartir

Una gran tromba marina se ha formado este miércoles 14 de mayo frente a la costa de Oliva en una jornada en la que Aemet ha activado el aviso amarillo en el litoral norte de Alicante y ha advertido de las lluvias de gran intensidad que se están produciendo en el litoral sur de Valencia, en la comarca de La Safor. En Oliva, en una hora, entre las 9 y las 10, se han recogido más de 52 litros por metro cuadrado, y en Pedreguer cerca de 33.

La tromba, visible a varios kilómetros de distancia, ha sido divisada y grabada por varias personas y se encuentra en el mar, donde según explica José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, se ha producido una gran «inestabilidad». «Está lloviendo con tormentas en La Safor», ha recordado Núñez, que explica que «normalmente las trombas marinas no suelen tocar tierra. Si lo hacen tienen unos pocos cientos de metros, pero luego se disipan», aclara. Efectivamente, la manga marina no ha tocado tierra y por tanto no ha causado desperfectos.

Núñez resalta que estas trombas (que se diferencian de los tornados porque se generan en tierra). «son de corta duración» y subraya que «a primera hora de la mañana es el momento más favorable» para su formación, cuando se producen una convergencia de brisas, del viento de Levante y de mar a tierra.

La tromba de agua que ha descargado en Oliva también ha dejado granizo de pequeño tamaño. En pocos minutos, las calles del casco urbano se han llenado de agua, según explica la concejal de Comunicación y Medio Ambiente, María Bertomeu. Sin embargo, no ha habido incidentes graves aunque el Consistorio continúa recabando toda la información.

Dónde llueve más

Este miércoles está activado el aviso amarillo por lluvias de hasta 30 l/m2 en una hora en las provincias de Valencia y Castellón. Hasta las 10 horas los municipios donde más ha llovido, según Avamet son los siguientes:

la Font d′en Carròs 55,8

Oliva Carretera de Pego 54,2

Pedreguer 41,6

Pego 30,0

la Vall de Laguar 21,4

Palmera 19,2

la Vall d′Ebo 17,8

Benigembla 17,6

Potries 15,8

Orba 15,2

Miramar 14,6

el Ràfol d′Almúnia 13,8

Sagra 13,8

Alcalalí 13,6

la Vall de Gallinera 10,4

Análisis de estructuras radar 2D. Con la etiqueta número 2, tormenta en el litoral sur de la Safor, entre Miramar, Piles y Oliva, con adversidad potencial muy alta. Intensidad muy fuerte de precipitación y muchos rayos. pic.twitter.com/bosElviTnP — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) May 14, 2025

Qué es una tromba y cuánto dura

Según explica Aemet, una tromba marina es un tornado sobre el agua. Las trombas marinas consisten en vórtices o torbellinos frecuentemente conectados a nubes cumuliformes y la parte inferior de una tromba puede consistir en agua pulverizada. «La columna se suele hacer cada vez más inclinada con el tiempo debido a la cizalladura del viento en la capa baja por debajo de la tormenta o nube madre», explican en su diccionario terminológico.

Sin embargo, «hay que hacer la salvedad de que en algunas ocasiones las trombas marinas no van ligadas a nubes cumuliformes», sostienen. En general, «no alcanzan el tamaño y la velocidad de viento de los típicos tornados terrestres y son relativamente de corta duración», reiteran. De hecho, la mayoría no superan la categoría EF0.