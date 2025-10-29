Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres grandes grupos de víctimas, críticos con el Consell

El juzgado ha citado ya a 370 testigos, la mayoría familiares de fallecidos, en una causa que cuenta con 40 tomos

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:40

Las víctimas se organizan alrededor de cuatro asociaciones. Todas ellas son críticas con el presidente Mazón. El Consell no ha conseguido mantener una relación fluida ... con los afectados. Esta relación, en gran medida, está condicionada por las erráticas versiones que el dirigente ha ido ofreciendo este último año.

