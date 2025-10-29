Tres grandes grupos de víctimas, críticos con el Consell

Las víctimas se organizan alrededor de cuatro asociaciones. Todas ellas son críticas con el presidente Mazón. El Consell no ha conseguido mantener una relación fluida ... con los afectados. Esta relación, en gran medida, está condicionada por las erráticas versiones que el dirigente ha ido ofreciendo este último año.

LAS PROVINCIAS ha contactado con las entidades para saber qué número de asociados representan. Damnificados Horta Sud, presidida por Christian Lessaec, agrupa a 630 perjudicados. En la causa representan a una docena de familiares de cinco víctimas mortales y ocho heridos. L' Associació de Víctimes de la dana del 29 d'Octubre 2024 ha preferido no actualizar datos del número de representados. No quiere entrar en supuestas guerras de cifra por ver quién lidera esta clasificación. La presidenta es Mariló Gradolí, periodista que fue asesora de comunicación de Compromís en la Diputación de Valencia durante tres años (2019-2023), y actualmente forma parte del equipo de comunicación del Ayuntamiento de Catarroja.

Otra de las entidades es la Asociación Víctimas Mortales Dana, capitaneada por Rosa Álvarez, una de las víctimas más críticas con el rol desempeñado por el presidente. La entidad, que agrupa a unas 90 víctimas mortales, surge a raíz de la reunión que mantuvo el presidente de SOS Desaparecidos con Mazón, encuentro que irritó a un nutrido grupo de familias. El desfile de familiares por el juzgado que investiga la dana ha sido una constante desde que comenzó la instrucción. Hasta la fecha han declarado unos 370 testigos, la mayor parte se corresponde con los familiares de los fallecidos que reclaman responsabilidades. La previsión es que a final de año hayan comparecido cerca de 400 testigos. Y todavía queda un buen número de protagonistas de la emergencia que no tienen ni fecha para su declaración en sede judicial. La causa cuenta ya con un volumen considerable: 40 tomos aparte de las piezas separadas de los fallecidos.

La investigación de un caso tan polémico y político como este ha multiplicado el número de acusaciones populares. Todos los partidos políticos, salvo lógicamente el PP, tienen representación: PSPV, Vox, Compromís y Podemos. Incluso Ciudadanos, desaparecido del tablero político. Entre los sindicatos aparece Intersindical, vinculado tradicionalmente a la coalición de Compromís, o una federación de la CGT, sindicato de extrema izquierda. El caso ha atraído también a entidades de diversa índole, como Liberum, una organización nacida durante la pandemia para defender los derechos fundamentales. O el partido Valores. Una formación de clara sensibilidad conservadora, basada en el humanismo cristiano, una corriente que se encuentra ya en el PP. Incluso la Asociación Valenciana de Agricultores se ha personado.