Entrada principal del Hospital Clínico. Iván Arlandis

Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición

La Audiencia aprecia «indicios vehementes» de la comisión de delitos de prevaricación y los acusados se enfrentan a penas de inhabilitación y a una multa económica

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:36

El asunto parece propio de esas historias que suceden en los 'sótanos' de la Administración y que rara vez salen a la luz. Decisiones injustas ... que se convierten en un supuesto quebranto laboral y personal para los afectados. Tres cargos de la Conselleria de Sanidad han sido procesados por presuntamente impedir con diferentes argucias que una psiquiatra, que había obtenido su puesto por una oposición, ocupara la plaza que le correspondía. Se trata de tres directivos del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa. El gerente, J. A.; que sigue todavía desempeñando esta responsabilidad. Las otras dos procesadas, I. G. y M. R., ya no están al frente de sus jefaturas de servicio.

