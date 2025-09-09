Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros
Fotolia

Tres de cada cuatro familias valencianas tiene dificultades para comer de manera saludable

Tratar de evitar los conflictos familiares o la falta de tiempo, entre los motivos que impiden mejorar la dieta

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:41

Los valencianos no comen todo lo bien que les gustaría, o al menos esa es su impresión. El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la ... Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha presentado los resultados de la encuesta «¿Mengem del Territori?» en la que analiza los hábitos de alimentación de más de 200 familias de la Comunitat. El estudio indica que tres de cada cuatro familias (76%) consideran tener dificultades para implementar hábitos de alimentación saludables en sus hogares. Entre los motivos más destacados, la falta de tiempo, el tratar de evitar conflictos entre padres e hijos, o las pocas ganas de los niños por probar cosas nuevas impiden que se mejore la dieta en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  4. 4 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  8. 8 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  9. 9 Las fuertes lluvias dejan sin clase a miles de alumnos en Alicante
  10. 10 Esta es Carolina Perles, la policía valenciana exmujer de Ábalos, que rompe su silencio esta noche en Telecinco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres de cada cuatro familias valencianas tiene dificultades para comer de manera saludable

Tres de cada cuatro familias valencianas tiene dificultades para comer de manera saludable