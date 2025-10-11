Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La tormenta se mueve y Aemet señala las zonas donde lloverá esta tarde
Un vehículo trata de cruzar una carretera anegada en Algorfa (Alicante), el 11 de octubre de 2025. Pablo Miranzo | EFE.

Tres carreteras de la Comunitat permanecen cortadas en ambos sentidos por el temporal

Las vías interrumpidas por inundaciones se ubican en sendas provincias de la región

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 15:00

Comenta

Las inundaciones provocadas por las fuertes y persistentes lluvias que se esparcen por toda la Comunitat Valenciana desde este viernes han dejado anegada la circulación por tres carreteras en ambos sentidos. Los puntos se reparten en cada una de las provincias, Castellón, Valencia y Alicante, y a estos hay que añadir otras interrupciones parciales que se ubican principalmente en la zona de Requena y Utiel, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

El primero de los cortes afecta a la autopista A-7 a la altura de Pilar de la Horadada, en el kilómetro 773. La interrupción es total y se ha efectuado desde las 9.15 horas de este sábado. También unos kilómetros más al sur la AP-7 tiene el carril derecho cerrado en dirección hacia Valencia.

El segundo de los puntos afectados por las inundaciones es en la carretera CV-525, entre las localidades de Carrascalet y Alginet. En esta zona hay más de cinco kilómetros cortados en ambos sentidos.

El tercero con cortes totales debido a las condiciones meteorológicas se encuentra al norte de Castelló de la Plana, a la altura del Borseral y Santes.

Respecto a los cortes parciales por inundaciones, la V-31 a la altura de Silla tiene un carril anegado en sendos sentidos y la CV-378 a la altura de Cheste; la CV-431, en Requena; la CV-448, en San Juan; y la CV-473 en Las Cuevas presentan dificultades de circulación.

Te puede interesar

