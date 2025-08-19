Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xavi, tercero por la derecha, en la marcha solidaria que ya organizó en 2022. LP

El trasplantado de riñón que marca el camino de la donación para salvar vidas

Xavi Franco, que recibió un órgano hace cuatro años, promueve para el 4 de octubre una marcha solidaria entre Moixent y La Font de la Figuera

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:36

Xavi Franco está ahora de viaje con Ivanna, su pareja, por Centroeuropa. Ver sus redes sociales, las de ambos, es observar el ejemplo de dos ... personas que degustan con deleite cada sorbo de vida. Escucharlos da energía porque rara vez su discurso no es positivo. Saben de sobra lo que es verse al borde del abismo. Porque Xavi experimentó lo que es nacer de nuevo, como los miles de bebés que cada día ven por primera vez la luz en un hospital. Él también empezó a respirar en un centro sanitario ha hecho en junio cuatro años. Aquel día en el que recibió en La Fe un trasplante de riñón.

