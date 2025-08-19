El trasplantado de riñón que marca el camino de la donación para salvar vidas

Xavi Franco está ahora de viaje con Ivanna, su pareja, por Centroeuropa. Ver sus redes sociales, las de ambos, es observar el ejemplo de dos ... personas que degustan con deleite cada sorbo de vida. Escucharlos da energía porque rara vez su discurso no es positivo. Saben de sobra lo que es verse al borde del abismo. Porque Xavi experimentó lo que es nacer de nuevo, como los miles de bebés que cada día ven por primera vez la luz en un hospital. Él también empezó a respirar en un centro sanitario ha hecho en junio cuatro años. Aquel día en el que recibió en La Fe un trasplante de riñón.

La operación fue bien y eso posibilita que Xavi viaje, disfrute de su familia y amigos... y haga deporte. Pero es que además ha echado mano de la actividad física para dar visibilidad a una acción solidaria y gratuita en la que España es líder, pero es necesario que siga encabezando esa clasificación: la de la donación de órganos. «En España hay 4.800 personas esperando un trasplante y cada año un 10% fallecen sin haber recibido el riñón, hígado o el corazón que necesitan», lamenta Xavi Franco: «Yo no pido dinero, ni quiero gestionarlo. Mi intención es dar visibilidad a una acción solidaria con la que se puede salvar a varias personas».

Por eso, en cuanto se recuperó de la operación, Xavi ideó un desafío. Quizás entre un ejercicio de gratitud y de proclamar al mundo que él tuvo una segunda oportunidad gracias a la bondad de alguien a quien se le escapaba la vida. Ese riñón le permitió marcarse el desafío de realizar el Camino de Santiago: por etapas, pero desde Valencia hasta la plaza más famosa de Galicia.

Ese reto se ha extendido hasta hace unas semanas. Xavi ya tiene su foto en Santiago con su pancarta extendida: 'El trasplante es vida, dona'. Fondo blanco y letras rojas, como la sangre que sigue corriendo por sus venas. Ese cartel ya se ha convertido en un arma, pero de las que no matan. Una herramienta para seguir concienciando, como por ejemplo hace menos de un año, en el Gran Fons de Paterna, una carrera a pie de 15 kilómetros para la que Xavi se estuvo preparando de forma concienzuda durante todo el verano de 2024.

Aquel día repartió, junto a familiares y amigos, 150 camisetas con el mismo lema: «A todo el que quiera correr con ese mensaje». Entonces tenía aún pendiente alguna de las etapas del Camino de Santiago. Pero ese desafío ya ha acabado en este 2025, y Xavi no quiere que su pancarta acabe en un altillo. Empezó a pensar en otra acción y se acordó de una de las etapas iniciales de ese reto que realizó con su amigo Pedro, que además está llena de simbolismo para él: entre Moixent y La Font de la Figuera. «Es uno de los tramos cerca de Valencia y recuerdo que nos acompañaron unos cuantos amigos, y luego comimos en un restaurante antes de que ellos regresaran a casa y nosotros continuáramos con el reto», recuerda.

En La Font de la Figuera, en un lugar que le recuerda a su niñez y su juventud: «Mi padre paraba siempre allí cuando íbamos a Almería, que mi madre y él son de allí». El nuevo reto de Xavi Franco está servido: una marcha entre Moixent y La Font de la Figuera, 17 kilómetros por un sendero con un notable valor paisajístico por la 'Toscana valenciana'. «Se pueden ver los viñedos del Pla de les Alcuses», precisa.

Por el momento ya son más de 45 personas las que se han apuntado a esta marcha solidaria. La cita es el 4 de octubre en Moixent, y habrá voluntarios que llevarán, después de comer en La Font de la Figuera, a los senderistas de regreso al lugar de origen. Cuantas más personas se sumen más complicada va a ser la logística para Xavi Franco: «Todavía tenemos que hablar con el restaurante para que nos reserven...».

O quizás ese día abran sólo para los participantes en una marcha que va camino de convertirse en marea humana. Pero vale la pena, porque Xavi es consciente de que recibió una segunda oportunidad gracias a la solidaridad de una persona y su familia en un momento de tristeza máxima. Él lo tiene claro y no va a dejar de caminar para difundir el mensaje que proclama su pancarta: 'El trasplante es vida. Dona'.