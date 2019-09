El tornado deja daños por valor de 400.000 euros DÉNIA Los daños que causó el tornado en uno de los comedores del local. / LP R. O. DÉNIA. Viernes, 13 septiembre 2019, 23:59

El dueño del restaurante Fernando de Dénia, situado en la playa de las Marinas, comentó ayer que el paso del tornado por el establecimiento ha dejado daños valorados en más de 400.000 euros. De hecho, «succionó literalmente uno de los salones como puede verse en las imágenes de las cámaras del restaurante. Nunca había visto nada igual». Marí relató cómo la caseta de madera que tenían fuera en la playa «quedó totalmente arrasada y las maderas entraron en los salones como proyectiles. Menos mal que no había nadie en el restaurante en ese momento». Además, incidió en que «la carpa pequeña que teníamos ha desaparecido, no aparece por ningún sitio, se la llevó el tornado». Tras revisar todos los rincones del establecimiento para evaluar los daños, el objetivo de Marí es abrir en breve uno de los dos salones afectados pero dejó claro que no será «hasta dentro de dos meses cuando el restaurante vuelva a la normalidad» porque hay que llevar a cabo obras.