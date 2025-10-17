Las tormentas dejan granizo en Aras de los Olmos y 37 litros en Rossell El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat amplía la alerta amarilla al litoral norte de Castellón

Las tormentas han vuelto a hacer acto de presencia en la Comunitat este viernes, dejándose notar de forma desigual en las zonas bajo alerta amarilla. Ha granizado en Aras de los Olmos y los chubascos han descargado 37 litros por metro cuadrado en Rossell.

Esta tarde, Aras de los Olmos, en la Serrania, se ha cubierto parcialmente de blanco. El culpable ha sido el granizo que ha caído esta tarde. En esta localidad la temperatura ha llegado a descender hasta los 9 grados, según han indicado desde la asociación valenciana de meteorología Avament.

Diversos puntos de las comarcas del Baix Maestrat. La Serrania, Alto Palancia y Valle de Cofrentes son los han recogido más precipitaciones. Además de los 37 litros de Rossell, en Sot de Chera se han superado los 35, en El Toro han pasado de 31 y 28 se han contabilizado en Cofrentes, según Avamet. La lluvia se ha dejado notar en algunos momento con especial intensidad. En lugares como Jalance ha habido algunos minutos en los que los chubascos han descargado de forma torrencial.

Pedregada esta vesprada a Aras de los Olmos (la Serrania). Fotos de Joanma Bullón. La temperatura ha baixat a 9 °C. pic.twitter.com/NumJOelkOb — AVAMET (@avamet) October 17, 2025

Dentro del seguimiento de este episodio de tormentas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a las 17 horas ha anunciado la ampliación de la alerta amarilla al litoral norte de Castellón. Más tarde ha apuntado que, hasta las 19 horas, los Consorcios Provinciales de Bomberos de Valencia y Castellón no habían tenido incidencias relacionadas con las lluvias.

Por su parte, a las 19.32 horas Aemet ha puesto de relieve la presencia de tormentas en el interior de Valencia, con intensidad fuerte, que iban recorriendo la provincia de norte a sur.