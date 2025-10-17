Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Magistrados del TJUE, durante un juicio, en una imagen de archivo. Efe

El TJUE avala la ley valenciana que limita la apertura de casas de apuestas «por razones de salud pública»

El Alto Tribunal europeo deja en manos del TSJCV dictaminar si concurren los objetivos de interés general que permiten restringir la libertad de establecimiento

EP

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:21

Comenta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley que regula la apertura de casas de apuestas en la ... Comunitat Valenciana al considerar que la restricción a la libertad de establecimiento está justificada si es por razón de protección de la salud y la seguridad públicas, incluida la prevención de conductas adictivas vinculadas al juego.

