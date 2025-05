«Hace tiempo que se dijo que la Albufera estaba enferma y sigue enferma»

Miguel Jover es catedrático de Acuicultura de la Universitat Politècnica de València y miembro de la Junta Rectora del parque natural.

–¿Cómo está la ... Albufera tras la dana?

–Está regular. Obviamente cuando vino tanta agua, limpió. Pero también arrastró muchos productos, muchos desperdicios que se han tenido que limpiar. Ahora bien, lo que se arrastró disuelto en el agua lo estamos evaluando en el proyecto que tiene la Conselleria de Medio Ambiente dos las dos universidades para ver qué residuos han traído y cuáles han quedado en el agua, en el sedimento y en los peces.

–¿Qué cree que ha pasado?

–Ha habido un incremento de los sedimentos. En algunos puntos ha habido un fuerte aumento del fondo, lo cual no es una buena noticia, ya que disminuye la profundidad del lago. Además, habrá que ver si ha traído algún residuo arrastrado.

–¿La Albufera está mejor o peor que hace cinco años?

–Me remito a los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que dice que el estado global de la Albufera es peor que bueno, es decir, que es malísimo. Comentándolo con diversos técnicos y científicos concluimos que la Albufera no está bien. Tenemos la imagen idílica de los atardeceres en el lluent, tenemos los flamencos, tenemos que de cuando en cuando aparece algún rodal de vegetación acuática, pero lo cierto es que la Albufera no está bien. Y el agua está verde y roja cuando hay circunstancias climatológicas. Las anguilas no están, las lubinas no están. Ya hace tiempo que se avisó de que la Albufera estaba enferma y sigue enferma. Hace algunos años había un cierto optimismo porque los niveles de clorofila habían bajado, lo que significa que habían mejorado bastante, pero actualmente siguen estando altos, con lo que no se puede decir que la Albufera esté bien.

–¿La dana supondrá un antes o un después en la Albufera?

–La Albufera ha aguantado bien. Es muy resiliente y sirvió para laminar la inundación. Hay que ver qué es lo que ha dejado la dana, porque el agua pasó, el agua limpió. Pero falta ver qué ha dejado. Los días posteriores algunos contaminantes, como el amonio, aumentaron. El agua ha traído otros productos que pueden estar en el sedimento, en los campos y lo que tenemos que analizar son los peces. También tenemos que ver cómo han afectado todos esos residuos que ha traído la dana.

–¿Y cuál es la necesidad más importante de la Albufera?

–Son tantas necesidades que es difícil destacar una prioridad. Hay que parar los residuos, los que entran incontrolados. Cuando viene una tormenta arrastra la contaminación que hay en la superficie de la tierra. Eso hay que eliminarlo, pero no se puede porque los tanques de tormenta no están acabados. O el proyecto que contó con el visto bueno casi por unanimidad de la Junta Rectora de doblar el colector oeste y hacer una nueva depuradora en Alcàsser que está paralizado. Está todo el tema del agua. Yo creo que lo más importante es la gestión hídrica y después el tema de los sedimentos. Cuando hay un temporal de poniente, los sedimentos se movilizan en la columna de agua y vuelve a poner en suspensión lo que hay acumulado. Mientras esos sedimentos estén movilizados en la columna del agua será muy difícil o imposible que se establezca una vegetación acuática permanente y si no hay vegetación, es imposible que las cadenas tróficas de la Albufera vuelvan a funcionar.

–¿Cree que la dana servirá para que se hagan las infraestructuras pendientes?

–Confío que tras la dana sí. La Conselleria de Medio Ambiente ha encargado estos cinco proyectos a las universidades para estudiar cuál ha sido el efecto de la dana en todo el ecosistema del parque natural. Con ese diagnóstico habrá que hacer propuestas de solución. La solución clarísima está en la gestión hidrológica y de los sedimentos. Habrá que ponerse las pilas para ver qué pasa con estos proyectos. La verdad es que esto funciona a golpes, mucho entusiasmo hace unos años, después se paraliza, no sabemos nada de de cómo van esos proyectos. Tengo realmente un desánimo por cómo se gestiona todo el tema de la Albufera, porque no vemos mejoras. Soy un poquito escéptico en este momento, porque como he dicho antes, tras 40 años de parque no se ven mejoras importantes.

–¿Tiene noticia del PORN o del PRUG?

–Pues la verdad es que no. Me parece que hay una situación de paralización. Es una impresión.

–¿Son necesarios estos documentos?

–Claro que son necesarios. Los tenemos ya obsoletos. De hecho, ya se habló cuando se estudió el tema de la Reserva de la Biosfera. Una de las cuestiones fue que era urgente el estatus legal del lago. Creo que son muy básicos.

–¿Es optimista con la Albufera?

–Siempre lo soy pero es que no se hace nada. Es que es que la situación es de inacción, pero es la sensación que tengo. Soy un poco escéptico.