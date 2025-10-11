Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Localización del movimiento sísmico. Instituto Geográfico Nacional

Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera

El movimiento se ha registrado a las 9,38 horas I La profundidad registrada es de un kilómetro

R. V.

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:10

Un terremoto de magnitud 3 se ha registrado a primera hora de esta mañana en el Golfo de Valencia, concretamente frente a la costa de Cullera.

Conforme a la información del Instituto Geográfico Nacional, el movimiento se ha registrado a las 9,38 hora local de esta mañana.

La información del Instituto Geográfico señala que el movimiento sísmico se ha producido a una profundidad de un kilómetro.

La Policía Local de Cullera ha confirmado a LAS PROVINCIAS que no ha registrado incidencias con respecto al acontecimiento sísmico.

