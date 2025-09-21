El temporal arrasa casi 40.000 hectáreas del campo valenciano en la primera mitad del año

El campo valenciano se ha visto gravemente afectado por el temporal de la primera mitad del año. Concretamente, son casi 40.000 las hectáreas ( ... ha) en la región que han sufrido las consecuencias de eventos meteorológicos adversos como el granizo, las lluvias e incluso el viento. De hecho, el pedrisco y las precipitaciones han causado daños en un 87% de las hectáreas afectadas en toda la Comunitat. El temporal ha las tres provincias y a numerosas tipologías de cultivo, donde cítricos y frutos secos son los que más han sufrido.

La conselleria de Agricultura ha emitido un informe donde cuantifican todos los daños que ha sufrido el campo valenciano entre enero y junio (ambos incluidos) en este 2025. En este sentido, destaca que la suma total de hectáreas afectadas según la Generalitat roza las 40.000, todas ellas repartidas por un total de casi 108.000 hectáreas de campo valenciano.

En este sentido, se han visto afectados campos de la provincia de Valencia con un total de casi 60.000 hectáreas, de las cuales más de 17.500 han quedado arrasadas (un 29% del total). En el caso de la provincia de Castellón, hasta 23.000 hectáreas han sufrido las consecuencias de la meteorología adversa, acabando con destrozos 17.000 hectáreas de terreno (Un 74% del total). Por último, la provincia de Alicante ha visto como el temporal, en una superficie de casi 25.000 hectáreas, ha arrasado hasta 3.300 hectáreas (un 13,2% del total, siendo la provincia menos afectada).

A finales de 2024, la dana que sufrió la Comunitat y que acabó con la vida de 229 personas, así como otros episodios de lluvias torrenciales, fueron el causante principal de la mayoría de los destrozos que sufrió el campo valenciano en la segunda mitad del año pasado. Durante el primer semestre de 2025, ha sido el granizo el causante principal de los daños a los cultivos, habiendo dañado más de 22.200 hectáreas. Los daños del pedrisco representan más de la mitad de las adversidades en el campo registradas desde la Generalitat (un 58% del total).

Si a finales del año pasado las lluvias fueron las principal causa de los daños en los campos valencianos, durante el primer semestre del año en curso las precipitaciones ocupan el segundo lugar entre los motivos más dañinos. En este sentido, las lluvias arrasaron un total de 12.880 hectáreas, lo que representa un tercio de los daños que han sufrido los cultivos de la región.

El resto de causas son numerosas y afectaron en menor medida. Entre ellas, destacan las heladas (dañaron 1.252 hectáreas), el viento (4.074 ha), la sequía (605 ha) o las altas temperaturas (210 ha). Al haber vivido uno de los veranos más cálidos de los últimos años, se presupone que el calor jugará un papel más dañino a los cultivos durante el semestre actual.

Con todos estos datos resulta evidente percibir que la climatología adversa ha afectado a campos repartidos por todo el territorio y por causas diversas en cada terreno. Por ello, cabe señalar que los tipos de cultivo afectados también han sido muy variados. Desgraciadamente, los campos más afectados han sido aquellos que cultivan frutos secos. Esta variedad ha perdido a causa del temporal más de 16.400 ha (casi un 43% del total). En segundo lugar estarían los cultivos de cítricos, los cuales han sufrido daños en un total de 11.200 hectáreas (casi un 30% del total).

Tras los frutos secos y los cítricos, que han sido los tipos de cultivo más castigados por el temporal, destaca también que los frutales han perdido casi 4.000 hectáreas de sus plantaciones. Muy de cerca están los viñedos, los cuales por parte de la Generalitat se contabilizan más de 3.000 ha arrasadas. Otros cultivos leñosos han perdido casi 1.200 hectáreas a causa del temporal, mientras el olivar superó esas 1.200 ha arrasadas la primera mitad del año. El cereal se vio mermado en 713 ha y por último, en el caso de las hortalizas, se perdieron casi 500 hectáreas.

De hecho, cabe recordar que en el caso de la producción de vino. AVA-ASAJA aseguró que el pedrisco durante la primera mitad del año sumado a los problemas de plagas habían mermado considerablemente su producción. De hecho, las zonas de Utiel-Requena, con un descenso cercano al 30%, y La Marina, donde la sequía de años previos y los daños causados por las plagas de mildiu han mermado en torno a un 40%, son las dos áreas más perjudicadas en un verano complicado para los viticultores, que, sin embargo, descartan una subida de precios.