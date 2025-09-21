Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Daños causados por el granizo en cultivos de Montesa, afectados los cultivos de kaki y naranja. Jesús Signes

El temporal arrasa casi 40.000 hectáreas del campo valenciano en la primera mitad del año

El pedrisco y la lluvia producen más de un 87% de los daños que ha sufrido la Comunitat entre enero y junio de 2025

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:03

El campo valenciano se ha visto gravemente afectado por el temporal de la primera mitad del año. Concretamente, son casi 40.000 las hectáreas ( ... ha) en la región que han sufrido las consecuencias de eventos meteorológicos adversos como el granizo, las lluvias e incluso el viento. De hecho, el pedrisco y las precipitaciones han causado daños en un 87% de las hectáreas afectadas en toda la Comunitat. El temporal ha las tres provincias y a numerosas tipologías de cultivo, donde cítricos y frutos secos son los que más han sufrido.

