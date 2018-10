«El temblor de la tierra me ha despertado» Jueves, 18 octubre 2018, 00:38

El terremoto de magnitud 3,8 registrado anoche en el Golfo de Valencia se dejó sentir con intensidad en la Safor. En el distrito de Venècia de Gandia fueron varios los vecinos que percibieron las ondas del seísmo aunque estaban durmiendo, ya que muchos se despertaron al detectar el movimiento. Fue el caso de Yolanda Ciurana, una de las personas que se despertó poco antes de las 5 de la madrugada ante el temblor de la tierra: «He notado como se movía todo. Estaba durmiendo y el temblor de la tierra me ha despertado». «Pensaba que era un trueno muy fuerte, pero me he levantado de la cama y los cristales seguían temblando durante varios segundos. Estaba claro que era un terremoto», relataba.

Aún así, agregó, buscó alguna noticia en los medios de comunicación, pero «al no ver nada instantes después» pensó que «era un trueno». Según explicaba, «al poco tiempo, a la media hora, ya los medios informaban del terremoto y de su magnitud». Yolanda comentó que ha sido una experiencia «muy extraña». «Noté algo raro, sabía que no era un trueno. Los que vivimos cerca del mar estamos acostumbrados a oír estas descargas eléctricas y esta vez no era el impacto habitual», explicó esta vecina. En Sueca, por ejemplo, algunos vecinos llamaron al ayuntamiento para informar de que se habían movido objetos en casa.