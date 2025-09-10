Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Comunitat Valenciana registra la mayor bajada de suicidios en 15 años

El descenso del 11,8% supera la media nacional y es la mejor cifra interanual desde 2011

M. García

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:58

La Comunitat Valenciana ha experimentado en el último año un descenso del 11,8 % en la tasa de suicidios, una reducción más favorable que la ... media nacional (7,6 %) y que constituye el mejor resultado interanual obtenido desde el año 2011, según han señalado fuentes de la Generalitat. De esta manera, los datos de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian un cambio de tendencia histórico que consolida a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades del país con mejor evolución en la reducción de la tasa de suicidios.

