El STAJ denuncia que los juzgados de Violencia de Género dispondrán de un 80% menos de personal

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado que los nuevos juzgados de Violencia de Género en la Comunitat dispondrá ... de un 80% menos de personal. El STAJ señala que estos juzgados quedarán en la situación de tener que atender las agresiones sexuales que atendían 21 Juzgados con diez funcionarios de media, por el equivalente a seis Juzgados con siete funcionarios de media y además un recorte de dos gestores y cinco tramitadores, «lo que viene a ser un 20% de los recursos humanos de que disponían». Es decir, un recorte del 80%.

Desde STAJ denunciamos lo que entendemos una falta de compromiso por parte de la Consellería por no haber provisto de la correspondiente plantilla de funcionarios para la atención y apoyo de Magistrados y Fiscales.,« lo que no podemos calificar de otra forma que de populismo puro, al no dotar de los medios adecuados para llevar a efecto su función, cuando no una tomadura de pelo a las mujeres maltratadas, al anunciarse la creación de nuevos órganos sin medios».

Denuncia situaciones como la que se ha originado en Llíria donde se ha creado una plaza de Magistrado con su Sección de Violencia sobre la Mujer. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial observa una carga de trabajo estructural e inusual por lo que nombra un Magistrado exclusivo para esa materia, «pero respecto de los funcionarios que le sirvan no hay noticia por parte de la Consellería». Por todo ello, denuncian que a día de hoy los funcionarios del hasta hace nada Juzgado nº 4 de Llíria compatibilizan funciones de violencia sobre la mujer con otros asuntos civiles y penales en un Juzgado totalmente hundido. Denuncian que no existe una dotación de funcionarios nueva.« La pregunta consiste en si van a ser los mismos funcionarios quienes además van a soportar la nueva carga de trabajo, o se va a repartir toda la materia excepto violencia entre los demás que se encuentran también saturados. Lo cierto es que los funcionarios que son los únicos que dan la cara sufren por el estrés de la presión de los profesionales y justiciables que se quejan».

Por otro lado, el sindicato llama la atención sobre una segunda plaza de Magistrado en la Sección de Violencia de Género en Vila-Real, y otra en Benidorm, hasta el día de la fecha sin funcionarios igualmente

Además, se crea la cuarta plaza de Magistrado de esta Sección en la Ciudad de Alicante, con lo cual van a pasar a realizar guardias de tres días de 12 horas, entre las 9 y las 21, cada diez días, montando mínimo un fin de semana entero y uno medio al mes. «Respecto del personal solo hemos oído al presidente Mazón que igual la nueva sección está apoyada por cuatro funcionarios», apunta el sindicato.

«En Castellón sin ninguna fundamentación se convierte un antiguo Juzgado de Instrucción en Violencia sobre la Mujer. Como vemos en plena fase de negociación de la aplicación de la nueva organización judicial en la Ley, la Consellería de Justicia sigue ocultando estos datos, lo que significa claramente que han abandonado el camino de la negociación optando claramente por la imposición», denuncia la formación.

El STAJ advierte que lo mismo ocurre con cuatro plazas de fiscales especializados en la materia. «No sabemos nada de nuevas plantillas de funcionarios. Reiteramos que nos parece una tomadura de pelo tanto a las mujeres maltratadas, como a los trabajadores que parece que hasta ahora no han hecho nada, porque por lo visto sin funcionarios en unos casos o menos de los que había, o con una dotación escasa y sin especializar parece que van a sacar lo que no se ha conseguido hasta ahora», recalcan.

Por todo ello, el STAJ denuncia que la actual reforma de la oficina judicial se está llevando a cabo a espaldas de los trabajadores de justicia, y por personas que no han trabajado en esta Administración o que desconocen su funcionamiento, las cargas de trabajo y las necesidades reales.