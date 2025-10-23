Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada a la Ciudad de la Justicia. JL Bort

El STAJ denuncia que los juzgados de Violencia de Género dispondrán de un 80% menos de personal

El sindicato critica a la Conselleria de Justicia por no proporcionar más funcionarios

R. V.

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:37

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado que los nuevos juzgados de Violencia de Género en la Comunitat dispondrá ... de un 80% menos de personal. El STAJ señala que estos juzgados quedarán en la situación de tener que atender las agresiones sexuales que atendían 21 Juzgados con diez funcionarios de media, por el equivalente a seis Juzgados con siete funcionarios de media y además un recorte de dos gestores y cinco tramitadores, «lo que viene a ser un 20% de los recursos humanos de que disponían». Es decir, un recorte del 80%.

