El Extra de Verano de la ONCE reparte 100.000 euros en la Comunitat 20 millones a un solo cupón de la ONCE. El sorteo deja parte de su premio entre Orihuela, La Campaneta y Redován EUROPA PRESS Valencia Viernes, 16 agosto 2019, 15:13

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado en la noche de este jueves, ha dejado 100.000 euros entre Orihuela, La Campaneta y Redován, de manos del vendedor Vicente Padilla Perales, que tiene su ruta de venta en estas localidades.

Vicente ha vendido un cupón con premio de Segunda Categoría, agraciado con esos 100.000 euros, en su ruta de venta entre las localidades de Orihuela, La Campaneta y Redován. El Extra de Verano de la ONCE ha repartido también premios en Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Galicia, según ha informado la organización en un comunicado.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de 20 millones de euros, 20 de 100.000, y 119 de 60.000 euros. Estos fueron todos los números premiados en las 21 extracciones:

Los productos de juego responsable de la ONCE de comercializan por los cerca de 20.000 vendedores de la Organización, en la web de la ONCE, y en los establecimientos que, de forma solidaria, colaboran con la ONCE en la comercialización de sus productos.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y Republica Checa, y que ofrece para este viernes 16 de agosto un bote de 75 millones de euros.