Siete especialidades del Clínico empiezan a pasar consulta por la tarde

La nueva redistribución horaria que ha iniciado Sanidad en los hospitales, con el Clínico de Valencia como pionero, deja hasta el momento a los médicos ... de al menos siete especialidades pasando consulta en turno ordinario de tardes, y otra más se va a sumar de forma inminente la semana que viene. El grueso del número de consultas y atenciones sigue siendo muy superior por las mañanas, cuando trabaja la mayoría de profesionales, pero con esta iniciativa de la conselleria también se ofrecen citas programadas a los pacientes para que los vea el médico, les hagan una prueba diagnóstica o una intervención.

En función de cómo se organiza cada servicio en los turnos del personal, las consultas vespertinas pueden ser alrededor de la mitad de las que se hacen por las mañanas. Las especialidades que han empezado a atender a los pacientes en el nuevo edificio de consultas externas de la avenida Blasco Ibáñez por las tardes son Traumatología, Otorrinolaringología, Digestivo, Cardiología, Oftalmología, Infecciosos y Endocrinología, y en unos días también lo harán en Ginecología.

Se trata del primer hospital de la Comunitat que ha incorporado esta medida, que anunció el pasado lunes el conseller, Marciano Gómez, y que próximamente también llevará a cabo La Fe. Hasta ahora cuando se atendía por las tardes era en autoconciertos, es decir, en horas extras que se pagaban aparte para reducir lista de espera. Pero esta nueva medida supone cambiar el horario de los profesionales y que su turno de trabajo pueda ser o bien de mañanas o de tardes. Por tanto no conlleva el pago de horas extras.

Los nuevos turnos de trabajo van de 15 a 21 horas y cada servicio organiza a sus profesionales a lo largo de la semana. Lo común en este inicio de la medida es que haya en torno a dos o tres médicos atendiendo en este turno vespertino (la mayoría están de 8 a 15 horas), mientras que los enfermeros y técnicos auxiliares tienen que asumir el trabajo de dos o más especialidades, lo que les obliga a una mayor carga de esfuerzo y más desplazamientos por el centro.

Piden enfermeros, auxiliares y técnicos

En estos primeros días de atenciones por la tarde, el personal ha comprobado que va a ser complicado mantener estos turnos si no hay un refuerzo de plantilla, porque cada profesional debe atender a demasiados pacientes, lo que implica una calidad asistencial peor. Por eso desde la gerencia del Clínico han pedido a Sanidad un aumento importante de personal, sobre todo de enfermeros, auxiliares y técnicos especialistas en el manejo de determinados aparatos.

En cuanto a incorporar médicos, al no haber especialistas disponibles, es muy complicado, pero se pretende lograr una solución a medio plazo, que consiste en que las plazas estatutarias que ahora mismo hay de Urgencias, se transformen en especialistas según la necesidad de cada servicio, y para las Urgencias se hagan contratos nuevos.

La redistribución de agendas comenzó a prepararse a mediados de enero en el Clínico, y un mes después algunas especialidades comenzaron a trabajar por las tardes. Poco a poco durante el mes de marzo se fueron sumando más, hasta las siete actuales. Aunque todavía hay algunas, como Psiquiatría y Oncología, entre otras, que funcionan sólo por las mañanas.

Sanidad va a valorar en esta primera prueba si se necesita un aumento de personal para aplicar este nuevo turno, y a la vista de esa petición que ha hecho el Clínico, parece obvio que sí es necesario. Y eso que este departamento tiene a su favor una situación anómala. Se trata del centro de especialidades del Grao, que se ha dejado casi sin personal, al mínimo, porque se va a transformar en un centro de salud, y se han trasladado casi todos al nuevo edificio de consultas externas de Blasco Ibáñez. Muchos de ellos están trabajando ya en este turno de tardes, y con ello se ha podido solventar por ahora el problema.

Pero el resto de departamentos de salud no disponen de esa bala en la recámara y no cuentan con profesionales suficientes para cubrir dos turnos. La única solución, si no hay nuevas contrataciones de personal, será quitar consultas por las mañanas para trasladarlas a las tardes, lo que no supondrá una mejoría para el paciente, sino una redistribución horaria sin más, que dejará a menos sanitarios trabajando en turno matutino al tener que repartirse con el vespertino.

Ese refuerzo puede llegar con los médicos MIR que acabarán su formación como especialistas entre los próximos meses de mayo y junio en los hospitales valencianos, e incluso los que también terminarán en septiembre, de la promoción de 2020 que se retrasó por el Covid, y con ellos se estrenará la medida que anunció el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de ofrecer contratos de 1 a 3 años a todos los que terminen en la Comunitat. Por tanto Sanidad puede echar mano de estos jóvenes nuevos especialistas para disponer de profesionales con los que poner en marcha este proyecto.