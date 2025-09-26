Siete Aguas quiere ampliar el barranco para eliminar un peligroso tapón

Paco Moreno Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:34 Comenta Compartir

El barranco del Pantano, a pesar de su nombre, va siempre seco, sin gota de agua. La excepción para los vecinos de Siete Aguas fue el 29 de octubre, incluso la víspera, cuando ni los más mayores habían visto algo igual en el municipio.

«Llovió muchísimo, de una manera desaforada», señala la alcaldesa de la localidad, Teresa Hernández, sobre aquella jornada, hace ya casi once meses. «Los mayores decían qué raro, nunca habían visto cómo saltaba así el agua en el barranco», dice.

Uno de los problemas más graves fue el estrechamiento del barranco, casi aguas abajo del pueblo. Para ello, una de las medidas que quiere tomar el Ayuntamiento en la reconstrucción es ampliar el cauce, con el fin de eliminar ese tapón.

AHORA ANTES Reconstrucción de la N-III. LP

«El tramo final es muy estrecho y al no tener salida por su cauce, el agua salió por un lateral, reventó muros y afectó a dos viviendas que están debajo de una pista deportiva, cayeron los muros...En las parcelas de esas viviendas todo lo reventó», mantiene la primera edil.

La previsión es que el proyecto se pueda incluir en los fondos concedidos por el Ministerio de Política Territorial. «Lo haremos con el permiso de la Confederación del Júcar», matiza. El organismo estatal de aguas se dedica por su parte a la retirada de arrastres de las inundaciones.

Los destrozos por la dana se produjeron también en el puente del Real, una de las joyas históricas del municipio. Construido en 1780, el empuje del agua no afectó a su estructura y sigue en servicio aunque necesita reparaciones con urgencia. «Lo hemos puesto en valor en una de las memorias presentadas al Ministerio porque hay que actuar en las bóvedas, el muro, los tímpanos y las barandillas, además de la eliminación de capa negra que dejó la dana», relata.

AHORA ANTES Reconstrucción de uno de los puentes dañados. LP

La población tiene prioridades como la recuperación de la oferta turística con la reconstrucción de zonas recreativas, junto a la red de caminos agrícolas y pistas forestales. Los primeros han sido vitales para la vendimia, que se ha podido realizar con algunas dificultades. La alcaldesa señala que el Ministerio de Agricultura aprobó un presupuesto de 1,4 millones de los que se han ejecutado ya 800.000 euros. «Queda por hacer», comenta.

La mañana del día 30, al principio no se apreciaban todos los daños. «Estuvimos en un puente donde se había caído un pilar y unos segundos después de que nos marcháramos se cayó por completo», dice como ejemplo. El paso ya ha sido reconstruido.

Los accesos a las urbanizaciones, los llamados diseminados, fue otro de los problemas graves. En Siete Aguas hay muchos vecinos en esas zonas. La mayor parte ya está resuelto, lo mismo que los daños producidos en dos viviendas por la entrada de agua. «Aprovechamos el decreto de emergencia para ayudarles», explica. La red de alcantarillado será renovada en parte, igual que la reparación del camino de la Fuente de la Rosa, la ampliación del tramo final del barranco, la reconstrucción de un área recreativa y cancha de fútbol y un pabellón municipal, entre otros.