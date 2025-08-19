Doce kilómetros de atascos en la A-7 por un accidente en Bétera Las retenciones se producen en sentido Castellón

Martes, 19 de agosto 2025, 12:45 | Actualizado 13:10h.

Un accidente ocurrido en la A-7 en la zona de Bétera complica la circulación en esta carretera, en sentido Castellón. El siniestro provoca doce kilómetros de retenciones desde las 12 horas.

Además, hay un kilómetro de atascos en la V-30 a la altura del Barrio de la Luz y otros dos kilómetros en la A-3 a la altura de Chiva.

