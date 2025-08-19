Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

DGT

Doce kilómetros de atascos en la A-7 por un accidente en Bétera

Las retenciones se producen en sentido Castellón

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 12:45

Un accidente ocurrido en la A-7 en la zona de Bétera complica la circulación en esta carretera, en sentido Castellón. El siniestro provoca doce kilómetros de retenciones desde las 12 horas.

Además, hay un kilómetro de atascos en la V-30 a la altura del Barrio de la Luz y otros dos kilómetros en la A-3 a la altura de Chiva.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

