Sanidad retrasa la reversión de las resonancias y pide a las empresas que prolonguen la atención tres meses más Sanidad no se hará cargo de las resonancias hasta dentro de tres meses. / Pixabay La conselleria confirma que no podrá hacerse cargo de la gestión antes del próximo 1 de febrero DANIEL GUINDO Valencia Miércoles, 17 octubre 2018, 12:50

Las previsiones se han cumplido y, finalmente, la Conselleria de Sanidad no podrá asumir la gestión de las resonancias de los principales hospitales valencianos a partir del próximo 1 de noviembre, tal y como había previsto el departamento cuando lo encabezaba Carmen Montón. La conselleria comunicó ayer a la Erescanner Salud, la Unión Temporal de Empresas (UTE) que en la actualidad presta el servicio, que continúe atendiendo a los pacientes como hasta ahora y que la citada reversiónno se producirá antes del próximo 1 de febrero, por lo que, de entrada, la Administración autonómica no asumirá la gestión hasta dentro de algo más de tres meses.

El proceso no es fácil, puesto que la Administración autonómica ha activado nuevos concursos para la realización de las resonancias en distintos departamentos de salud. Además, el departamento que ahora encabeza Ana Barceló subrogará al personal de Erescanner Salud necesario para la prestación del servicio de resonancias magnéticas una vez termine el contrato de gestión con esta UTE en la condición de personal a extinguir como laboral fijo o como laboral temporal, según anunció a finales de julio la vicepresidenta Mónica Oltra. De hecho, el último pleno del Consell de julio aprobó la declaración de urgencia para tramitar el Proyecto de Decreto que regulará los efectos en el personal derivados de la extinción de este contrato de realización de resonancias magnéticas, aunque la norma definitiva todavía no se ha publicado.

Paralelamente, la conselleria también activó un concurso para la adjudicación de las resonancias cuando expirara el contrato vigente y para que, por un periodo transitorio de dos años, los adjudicatarios asumieran la actividad en situaciones de picos de pacientes o durante el periodo de adaptación.

En concreto, el citado concurso se resolvió el pasado 13 de septiembre por un importe total de 27,3 millones de euros. Las firmas Eresa, Vivo Diagnóstico (Alliance) y Gestión Hospidos (IMED) se repartieron los cinco lotes en los que la Conselleria de Sanidad había dividido el servicio.

En concreto, Eresa ha obtenido el servicio para los lotes Vinaròs (305.000 euros), Marina Baixa (499.278 euros) y provincia de Valencia (12,9 millones). Requena (133.781 euros) ha recaído en Vivo Diagnóstico y la provincia de Alicante en Gestión Hospidos por 1,9 millones.

El camino que se ha seguido hasta llegar a este punto ha estado marcado por distintos tropiezos, entre los que se encuentran los recursos que llegaron a paralizar el proceso hacia la adjudicación. Las dificultades se fueron acumulando. En un principio la conselleria tuvo que habilitar un periodo de transición para que la sanidad pública dispusiera de tiempo de preparación para asumir las resonancias. El pasado abril llegaron dos recursos interpuestos por empresas aspirantes a la concesión.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, suspendió cautelarmente el concurso -tres de los cinco lotes- del servicio de radiodiagnóstico como consecuencia de los recursos. Con posterioridad, las firmas que habían recurrido retiraron las denuncias y siguió adelante el proceso que había arrancado en marzo y se había visto interrumpido.

El primer paso se dio cuando el Consell aprobó, a principios de marzo, un contrato para la realización de exploraciones diagnósticas mediante resonancia magnética. Con ello se quería cubrir el periodo de transición en el proceso de recuperación de la gestión directa cuando finalizara el contrato vigente.

Las medidas se enmarcaban en la línea de la apuesta del Consell por la recuperación de la gestión directa de distintos servicios sanitarios. El caso más llamativo es el que se refiere a la reversión de los hospitales públicos de gestión privada a la gestión pública directa. Es lo que ya se hizo en el Hospital de La Ribera.

Pero la línea de recuperar la gestión de servicios afectaba también a las resonancias, de ahí que cuando el Consell presentó el contrato se hablara de un periodo de transición para recuperar este servicio por parte de la Conselleria de Sanidad.