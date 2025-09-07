Sanidad ofrece contrato a los 147 MIR que acaban este mes para dar apoyo al nuevo servicio de tardes en los hospitales

A Sanidad le van a cuadrar los tiempos para poner en marcha el nuevo sistema de reorganización horaria para atender de forma programada por las ... tardes en los hospitales. El 1 de octubre entra en vigor esta medida, que se ha pospuesto sin fecha solamente en los centros de salud, y para ello los jefes de servicio de los distintos departamentos reclamaban refuerzos de personal, con los que atender estas nuevas franjas vespertinas. Pero justo una semana antes, el próximo día 24, acaban su formación MIR en la Comunitat 147 médicos de especialidades quirúrgicas y la conselleria les ha ofrecido contrato para retenerlos y así ayudar a dar este nuevo servicio con más plantilla.

Y es que los gerentes de los hospitales no han pedido por ahora a Sanidad un refuerzo de personal, como informó este diario, aunque sus propios subordinados sí lo consideran imprescindible para atender la nueva demanda. Pero a cambio, esta medida, que en su día anunció el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de ofrecer contratos de 1 a 3 años a los residentes que terminen su especialidad en los centros valencianos, se postula como clave para dar un respiro a los departamentos y que se pueda contar con más profesionales con los que habilitar los turnos de tarde.

De esos 147 médicos que se van a convertir en nuevos especialistas, al acabar este mes su quinto año de formación, las disciplinas más numerosas son los 30 de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, 29 de Medicina Interna y 23 de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Se trata de la promoción que sufrió de lleno la pandemia del Covid en 2020, por lo que en vez de haber empezado en mayo, como es lo normal cada año, tuvo que iniciar su formación en septiembre. Por ello, la mayoría acabó hace un año, al ser especialidades de cuatro cursos, y los restantes van a concluir ahora. Justo a tiempo para incorporarse a los centros antes de este nuevo horario vespertino.

No obstante, desde Sanidad tienen claro que no todos van a aceptar las ofertas que les han presentado los departamentos de salud. Porque muchos de ellos, al ser nuevos especialistas de servicios tan codiciados como Cardiología, Cirugía Cardiovascular, la propia Traumatología, Cirugía Plástica o de General y Digestivo, van a tener otras propuestas de hospitales y centros privados mucho más suculentas económicamente. Por tanto a un porcentaje del total de estos facultativos va a ser imposible retenerlos en la sanidad pública tras haberse formado en estos cinco años. Mientras tanto, en los próximos días los departamentos de la conselleria van a seguir intentando convencerlos.

La nueva organización horaria implica que los hospitales van a atender por las tardes de forma ordinaria, incluido en el horario y el sueldo de cada médico, ya que hasta ahora cuando trabajaban en turno vespertino contaban como horas extra para reducir lista de espera. Esto conlleva que quien conforme ese turno de tarde, ese día no trabajará por la mañana. Por tanto, si no se aumenta la plantilla, el hospital dispondrá de menos efectivos por las mañanas para que estén por las tardes. Y ahí es donde entran en juego estos nuevos MIR que se incorporan ahora al mercado. Quienes sean contratados podrán prestar ese servicio sin que se reduzca el personal matinal o vespertino que había hasta ahora.

Tras comunicar este pasado jueves que esta medida de ampliar los horarios a la tarde se paralizaba en los centros de salud, Sanidad por el momento sí tiene previsto poner en marcha la que afecta a los hospitales, como anunció el conseller, Marciano Gómez, en julio. Todos los centros lo harán a partir del 1 de octubre, tras haber comenzado en pruebas el Clínico en marzo y el Arnau de Vilanova en junio. Se harán consultas programadas con el especialista, pruebas diagnósticas y operaciones, lo mismo que por las mañanas, y cada médico podrá hacer hasta seis tardes al mes. Cada servicio se organizará en función del personal del que disponga para poder atender la demanda.

Lo que los médicos y jefes de servicio llevan semanas alertando es que, como informó este diario, el hecho de que muchos médicos dejen de estar por la mañana para atender por la tarde obligará a cancelar y cambiar de día miles de citas que ya estaban programadas desde hace tiempo, varios meses en muchos casos, y cada centro deberá ir avisando a los pacientes de que su cita cambia porque el facultativo no estará esa mañana, sino que atenderá en turno vespertino.