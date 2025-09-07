Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Doble premiazo en el Gordo de la Primitiva de hoy: dos nuevos millonarios se llevan más de 12.012.682 euros
Varios médicos MIR en un hospital. Antonio Quintero

Sanidad ofrece contrato a los 147 MIR que acaban este mes para dar apoyo al nuevo servicio de tardes en los hospitales

El día 24 terminan su formación y si continúan, permitirán que el nuevo horario disponga de más personal para atender | Las especialidades más numerosas son 30 de Traumatológica, 29 de Medicina Interna y 23 de Cirugía General y del Aparato Digestivo

José Molins

José Molins

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:45

A Sanidad le van a cuadrar los tiempos para poner en marcha el nuevo sistema de reorganización horaria para atender de forma programada por las ... tardes en los hospitales. El 1 de octubre entra en vigor esta medida, que se ha pospuesto sin fecha solamente en los centros de salud, y para ello los jefes de servicio de los distintos departamentos reclamaban refuerzos de personal, con los que atender estas nuevas franjas vespertinas. Pero justo una semana antes, el próximo día 24, acaban su formación MIR en la Comunitat 147 médicos de especialidades quirúrgicas y la conselleria les ha ofrecido contrato para retenerlos y así ayudar a dar este nuevo servicio con más plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

