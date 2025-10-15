Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una enfermera y una paciente durante una mamografía. Irekia

Sanidad comunicará el resultado de las mamografías en un máximo de un mes desde la realización de la prueba

Si en ese plazo no se ha recibido ninguna notificación, las pacientes pueden acudir al servicio de atención de su hospital

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:37

Comenta

Un mes. Es el plazo máximo que se compromete a dar la Conselleria de Sanidad para informar de los resultados de las mamografías para las ... mujeres que estén citadas en el programa de cribado de cáncer de mama en los centros valencianos. Tras la polémica que ha estallado en Andalucía por los fallos en su programa público, con retrasos y diagnósticos erróneos, desde la Comunitat han querido anunciar esta medida, que supone rebajar unos plazos que hasta ahora eran variables en cada centro, pero que superaban ese mes establecido desde este miércoles.

