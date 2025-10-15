Sanidad comunicará el resultado de las mamografías en un máximo de un mes desde la realización de la prueba

Un mes. Es el plazo máximo que se compromete a dar la Conselleria de Sanidad para informar de los resultados de las mamografías para las ... mujeres que estén citadas en el programa de cribado de cáncer de mama en los centros valencianos. Tras la polémica que ha estallado en Andalucía por los fallos en su programa público, con retrasos y diagnósticos erróneos, desde la Comunitat han querido anunciar esta medida, que supone rebajar unos plazos que hasta ahora eran variables en cada centro, pero que superaban ese mes establecido desde este miércoles.

De hecho, las cartas que se están enviando a las mujeres que entran en el rango de edad para este cribado para invitarlas a participar en el programa ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados acudan al servicio de atención (SAIP) de su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico para el seguimiento de casos, o lo notifiquen enviando un correo electrónico a la dirección cribado_programa_mama@gva.es.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado en su comparecencia ante el pleno de les Corts esta medida, con el compromiso de garantizar la comunicación de los resultados en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba.

En el primer semestre de 2026 se completará el impulso tecnológico dado al programa con la automatización integral del proceso apoyado en plataformas de comunicación omnicanal, de manera que las mujeres podrán recibir toda la información del proceso, desde la invitación, citas para pruebas, informe de resultados, etc., a través de la nueva versión de la App GVA Salut que se pondrá en marcha en breve. Ya no sólo recibirán la información por carta, sino también por sms o correo electrónico.

Según destaca Sanidad, este nuevo modelo de comunicación supondrá una mejora sustancial en el modelo de invitación, al garantizar una mayor eficacia en la recepción de las comunicaciones y, con ello, un incremento de la participación en el programa. Además, facilitará una comunicación más rápida y efectiva de los resultados, mejorando así la experiencia y la tranquilidad de las pacientes.

El conseller ha afirmado que la automatización integral del proceso «constituye un paso más del impulso tecnológico dado a la gestión del programa de cribado, unido a la renovación de 11 mamógrafos que encontramos obsoletos e inutilizables, la introducción de la IA como apoyo en las lecturas de pruebas diagnósticas y a la integración de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama ( UPCM) en los servicios de radiodiagnóstico hospitalario».

Gómez ha destacado que la labor realizada para recuperar el programa de cribado de cáncer de mama se evidencia en los resultados, ya que «a finales de septiembre de 2025 ya se habían realizado 10.000 mamografías más que en el mismo período del año anterior».

En este sentido, el conseller ha señalado que una transformación estructural de esta magnitud «no se logra en cuestión de semanas. Llevamos ya 15 meses de trabajo intenso, de revisión profunda, y hoy podemos decir que estamos en la fase final y procuraremos tener el programa a pleno rendimiento durante el año 2026».

Como dato relevante del rendimiento en las lecturas de las mamografías en las UPCM, Marciano Gómez ha explicado que, tal y como detectó la Inspección General de Servicios de la Generalitat, del análisis comparativo de los ejercicios 2022 y 2023, se observa que en 2023 se produjo un incremento en la nómina de los radiólogos del 13'02 % por productividad y una disminución de la actividad del 6'02 %.

Cabe recordar que, a principios de 2024, ante las múltiples irregularidades denunciadas por varios trabajadores y pacientes, la Conselleria de Sanidad anunció la solicitud de informes a la Inspección General de Servicios de la Generalitat y a la Oficina de Auditoría e Inspección de la Conselleria.

Al respecto, el conseller ha afirmado que «la realidad encontrada fue muy preocupante: Más de la mitad de los mamógrafos antiguos y sin mantenimiento adecuado, un sistema de información obsoleto y poco fiable para controlar resultados, desconectado del resto de aplicaciones corporativas y con nula interoperabilidad, deficiente calidad de registros clínicos en bases de datos, así como ausencia total de control y planificación de recursos humanos, entre otras deficiencias detectadas. En definitiva, un retroceso inaceptable».

En este sentido, Gómez ha añadido que «los informes de Inspección ya advertían que partíamos de una situación muy deficiente y, por tanto, teníamos un largo recorrido y mucho trabajo por delante para situar al programa en los niveles de eficacia y eficiencia deseables».