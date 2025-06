Sanidad abrirá algunos centros de salud los sábados para que las urgencias no colapsen los puntos de atención

José Molins Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 19:43 Comenta Compartir

Con la nueva organización de la Atención Primaria que comenzará en octubre, los centros de salud dejarán de tener actividad ordinaria los sábados y la ... jornada será de lunes a viernes. Pero no todos los ambulatorios cerrarán, ya que, como ha venido informando este diario, Sanidad pretende que haya varios abiertos para atender urgencias y que complementen a los puntos de atención continuada (PAC). Porque hay muy pocos PAC (en Valencia ciudad sólo cuatro, y muchas poblaciones no tienen ninguno) y por tanto si cierran todos los centros de salud, estos no podrían atender todas las urgencias.

Por eso la conselleria está buscando en los diferentes departamentos de salud personal voluntario para que trabajen los sábados, que se pagarán como una jornada extraordinaria, y en función de cuántos profesionales haya dispuestos a hacer este día del fin de semana, Sanidad determinará la cantidad de centros de salud que puede abrir cada sábado. La intención es que haya suficientes facultativos y enfermeros para poder dar servicio a las urgencias que lleguen en las principales ciudades de la Comunitat. No marcan un mínimo ni un máximo de centros de salud que abrirán, sino «todos los que se puedan», admiten en la conselleria, en función de la cantidad de profesionales disponibles, pero lo idóneo sería que al menos cuatro ambulatorios estuvieran abiertos en Valencia ciudad los sábados para sumarse a los puntos de atención sanitaria que hay. Así, los médicos que quieran trabajar puede que tengan que hacerlo incluso en un departamento distinto al suyo, dependiendo del total de gente disponible que haya y cómo se distribuya el reparto del personal. Reducir la demora La nueva organización implica que la jornada ordinaria de los médicos de Primaria será a partir de octubre de lunes a viernes, con una o varias tardes al mes para cumplir las horas que tienen por contrato. Y los sábados se pagan aparte, pero no dan derecho a librarlos un día entre semana. De esta forma, habrá consultas programadas entre semana por las tardes, tanto para crónicos como para pacientes en general, y con este sistema se pretende reducir la demora, que en algunos ambulatorios supera la semana para que den cita con el médico. En octubre se ganarán horas para consultas al habilitar las tardes, ya que hasta ahora los sábados no se hace esa atención, sino urgencias. Esta medida estaba prevista para haberla puesto en marcha en abril o mayo, pero al no haber aprobado los presupuestos del Consell no se podía llevar a cabo. Por eso, una vez sacadas adelante las cuentas autonómicas por PP y Vox, será en octubre, con seis meses de retraso sobre el plan previsto, cuando se inicie esta nueva organización. En la actualidad algunos centros tienen unas pocas consultas programadas por las tardes, pero con este cambio, serán todos los ambulatorios los que incorporen franjas horarias para citas vespertinas. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado así la medida: «Con esto vamos a conseguir la conciliación familiar de los profesionales y la disminución de la demora, porque en las jornadas de tardes pondremos más agenda a los ciudadanos». Además, apunta que los sábados ahora sólo se hacen urgencias, y seguirá siendo así: «La prestación sanitaria que se hará los sábados será muy similar a la de ahora, pero el turno se pagará como una guardia», indica. Por ello, a partir de ahora van a buscar profesionales dispuestos a trabajar los sábados. «Cuando tengamos la organización de los centros que se abrirán los sábados en turno extraordinario, se hará público. Si no lo he hecho antes es porque no tenía presupuestos. En el momento que los he tenido, se ha hecho, no como el Botánico, que firmaba sin presupuestos y dejaba en papel mojado los acuerdos, que generaban expectativas en los trabajadores», ha señalado Gómez. El conseller ha hecho estas declaraciones este jueves en la inauguración del Congreso Nacional de Pediatría en Valencia, donde ha indicado que hay carencia de estos profesionales en la Comunitat. «Tenemos 891 plazas de pediatras, de las cuales 136 están vacantes», ha lamentado Gómez. «Tenemos el mejor ratio de niños por pediatra de toda España, según el ministerio. Pero estamos reivindicando que nos permita el ministerio formar a más residentes. Queremos formar a más residentes, eso es poder satisfacer la necesidad de los pacientes, pero se tienen que flexibilizar las acreditaciones de las unidades docentes», ha vuelto a pedir, como ha ya hecho en varias ocasiones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión