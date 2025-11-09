Salvamento Marítimo rescata a una joven atrapada en una cala de Benitatxell mientras practicaba paddle surf La Guardia Civil abre diligencias por si se cobra la operación a la mujer de 22 años, que avisó al 112 por una lesión de tobillo que luego no se apreciaba

Lo que comenzó con una actividad recreativa ha acabado en un aparatoso rescate de Salvamento Marítimo, con helicóptero incluido. Una joven pareja ha decidido este sábado por la tarde practicar paddle surf en aguas de Benitatxell. Todo ha ido bien hasta que se han dado una serie de circunstancias para que quedasen atrapados en una cala: las tablas hinchables con las que realizaban la actividad lúdico deportiva se han deshinchado y ha caído la noche.

La pareja había olvidado la bomba con la que volver a inflar las tablas, con las que no podían seguir navegando. Ante la imposibilidad de regresar al punto de origen por el mar, la pareja ha valorado la posibilidad de escalar. Sin embargo, han considerado que llevar a cabo esta maniobra por sus propios medios, y ya sin apenas luz natural entrañaba un riesgo demasiado elevado. Por ello, han decidido que lo mejor era llamar al 112.

Hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Policía Local de Benitatxell para tratar de asistir a la pareja y que pudieran ponerse a salvo ascendiendo por la zona escarpada. Finalmente, el chico ha sido capaz de salir de la cala por su propio pie, con la ayuda de agentes de la Policía Local que se habían personado hasta el lugar de los hechos. Pero quedaba su pareja, que al parecer presentaba algún problema físico que le impedía escalar.

La joven, de 22 años y de origen alemán, no era capaz de realizar la maniobra, ni siquera asistida por los agentes. Mientras tanto, la oscuridad ganaba irremediablemente la partida a la luz solar y, consecuentemente, las temperaturas bajaban. Y la chica había estado practicando deporte en el agua, por lo que el riesgo para su salud iba en aumento. Por ello, ha sido necesario pedir más ayuda. El aviso que ha llegado hasta el Centro de Coordinación era de una mujer atrapada en una cala de Benitatxell con una lesión en uno de sus tobillos.

Ante esa circunstancia y la de que estaba oscureciendo, la decisión de Emergencias movilizar a Salvamento Marítimo, que ha hecho despegar al helicóptero de rescate. La chica regresó a casa sana y salva, pero la accidentada expedición puede generarle todavía un buen disgusto. La Guardia Civil ha abierto diligencias y ha elaborado un informe por si la afectada tuviera que pagar el rescate, ya que en el momento de ser atendida, según fuentes de la operación, no presentaba dolencia alguna.

Este no es el primer rescate que se realiza en las últimas semanas en término municipal y en su litoral, uno de los puntos con innegable atractivo turístico en la Comunitat. A finales de julio, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante tuvo que ayudar a un hombre que había quedado atrapado al intentar pasar por tierra desde la Cala dels Testos a la del Moraig. En esa ocasión no fue necesario movilizar medios aéreos y un especialista asistió a esta persona descediendo mediante un rapel hasta el lugar en el que se encontraba.