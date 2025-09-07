El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año El Ministerio de Interior publica los datos de criminalidad disponibles de 2025

Nacho Ortega Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:18 | Actualizado 07:53h.

El robo de vehículos sigue siendo uno de los delitos que más preocupa a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad. Aunque en España ha disminuido un 4% en un año y en la Comunitat Valenciana se mantiene estable (1.622 frente a 1.623, casi los mismos), el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025, publicado por el Ministerio del Interior, sitúa a un municipio valenciano en lo más alto del listado de sustracciones, no por el volumen, sino por el descomunal aumento: en unos meses se ha incrementado en un 933% el robo de vehículos.

La provincia de Valencia concentra el mayor número de robos de coches en la Comunitat, con especial peso de la capital. El municipio de València registró 353 sustracciones entre enero y junio, apenas un 1,1 % más que el año anterior, pero suficiente para consolidarse como epicentro autonómico de este delito. En el área metropolitana destacan Manises (38 robos, −22,4 %), Torrent (14, −41,7 %) y Paiporta, que pasa de 5 a 15 (+200 %). Sin embargo, el caso más llamativo es el de Algemesí , donde los robos se dispararon de 3 a 31 vehículos, lo que supone un incremento del 933 %, el mayor salto porcentual de toda la Comunitat y uno de los más elevados de España.

En la provincia de Alicante los datos dibujan una tendencia al alza. La ciudad de Alicante roza los 200 robos (195), con un incremento del 14,7 % respecto al mismo periodo de 2024. Dénia , pese a reducir sus cifras, sigue en el radar con 17 casos (−54,1 %). Elche , segunda ciudad alicantina, baja un 9,2 % y se queda en 99 robos, mientras que Orihuela prácticamente repite cifras con 13 sustracciones.

La provincia de Castellón presenta una situación más contenida. La capital contabilizó 43 sustracciones (−14 %), mientras que Vila-real aumentó levemente hasta 13 (+18,2 %). En el conjunto provincial, el impacto es menor que en Alicante o València.

El municipio donde más se roban coches en España

A nivel estatal, las grandes capitales siguen siendo el principal foco delictivo. En España se robaron entre enero y junio de 2025 un total de 15.596 vehículos, cerca de 90 al día, frente a los 16.248 que se sustrajeron en el mismo periodo de 2024.

En municipios de más de 20.000 habitantes, se ha producido un aumento significativo en Dos Hermanas (Sevilla), que pasa de 23 a 83 unidades (+260,9%); en Algemesí (Comunidad Valenciana), de 3 a 31 (+933,3%); y en Talavera de la Reina (Toledo), de 8 a 35 (+337,5%).

Puedes leer el balance de criminalidad íntegro.

Las provincias de Madrid y Barcelona han concentrado, una vez más, la mayor parte de los vehículos robados. Entre ambas suman el 40% de las unidades sustraídas, con 3.328 y 3.335 incidencias registradas, respectivamente.

En cuanto a ciudades, Madrid registró 1.848 robos en el primer semestre, seguida de Barcelona con 1.353 y Sevilla con 680. Tras ellas aparecen Palma de Mallorca (398), Málaga (353) y Valencia (353), que se mantiene en la sexta posición nacional. Alicante , con 195 robos, también se cuela en el grupo de ciudades con cifras más elevadas.

