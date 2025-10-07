Roban herramientas de un supermercado por valor de casi 2.000 euros La Guardia Civil detiene a un hombre acusado de la sustracción

R. V. Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 09:58

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a un hombre acusado del robo de herramientas valoradas en 1.879 euros en una obra de un supermercado de la localidad castellonense.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de septiembre, cuando los responsables de una obra comprobaron que la puerta de emergencia del establecimiento había sido fracturada.

Los agentes tras efectuar numerosas gestiones, así como otras más técnica dieron como resultado, la identificación, localización y detención el día 04 del presente mes de un varón de 46 años de edad, como presunto autor de un delito de robo.

El ahora detenido es una persona con numerosos antecedentes por hechos delictivos contra el patrimonio cometidos en Almassora y en poblaciones como Castellón y Sagunto.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de los Castellón. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Almassora.

