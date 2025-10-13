Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
Lugar donde se ha producido el atropello de la menor por el tranvía en la avenida Tarongers de Valencia. LP

Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers

El arrollamiento de la adolescente, de 14 años, se ha producido a las ocho de la mañana en la estación La Cadena de Valencia

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:44

Una menor de catorce años ha sido arrollada por el tranvía en una estación de la avenida Tarongers de Valencia a primera hora de la mañana de este lunes. La adolescente ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza pese a que el transporte público iba a escasa velocidad en ese momento.

Una ambulancia del SAMU ha evacuado a la menor con un traumatismo craneal al Hospital Clínico de Valencia, donde ha ingresado con pronóstico reservado.

El accidente se ha producido en torno a las ocho de la mañana a la altura de la estación de La Cadena de Valencia, en la citada avenida de Tarongers. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Valencia y bomberos del cuerpo municipal.

Una ambulancia del SAMU ha atendido en el lugar a la menor, de catorce años, y la ha trasladado de urgencia al Hospital Clínico. La policía judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia investiga las circunstancias en las que se ha producido el arrollamiento de la adolescente.

