Cuatro meses para pasar la ITV Cola de vehículos, este miércoles, en el centro de ITV de Vara de Quart. / I. Marsilla Las estaciones se desbordan por la falta de personal y el cierre en vacaciones A. MARTÍ / I. LÓPEZ VALENCIA. Jueves, 18 julio 2019, 19:57

«Pedí cita de manera urgente y me la daban dentro de cuatro meses. He tenido que venir tres veces y me he ido sin que me cojan», afirmó ayer bastante molesto Iván Fort, vecino de Gandia. Quizá sea un caso extremo, pero evidencia lo que están sufriendo numerosos usuarios para poder pasar la inspección técnica de vehículos (ITV).

Conseguir una cita previa no es fácil. En la ITV de Gandia no se logra hasta septiembre. En una situación similar se encuentran la de Alzira y Sagunto. En Ondara no se da fecha hasta el 14 de agosto, al igual que en la estación de Campanar. En Vara de Quart, Ribarroja, Massalfassar y Catarroja, la más cercana es el 9 de agosto, mientras que en San Antonio de Benagéber el tiempo de espera para ser atendido es hasta el primer día de agosto.

La falta de personal, las vacaciones de verano en la que algunas estaciones cierran, la reducción de horario de la época estival y el aumento de clientes parece encontrarse detrás de las colas que se están produciendo en las distintas estaciones de la provincia de Valencia.

La situación en las de la provincia de Alicante no está siendo tan grave. Hay colas pero en una o dos semanas se puede conseguir una cita previa, tal y como pudo comprobar este periódico el pasado martes.

Gandia, Alzira y Sagunto no dan cita hasta septiembre. «Es una vergüenza, había cien metros de cola a las ocho», lamenta un afectado de Benifaió

«Es un servicio público, aunque sea en régimen de concesión, y deben tener el personal que sea necesario», explicó Luis, vecino de Benifaió y que ayer tuvo que acudir a Alzira a pasar la inspección. No lo consiguió. «A las ocho de la mañana estaba allí y había una cola de al menos cien metros», indicó con cierta indignación.

Lo de pedir la cita previa no parece tan sencillo. Luis señaló que lo había intentado en varias ocasiones en «una web que es bastante deficiente». Pero se le ha echado el tiempo encima: «Me caduca y me he tenido que ir hasta la estación para intentar pasarla, sin conseguirlo». A Iván Fort le ha pasado algo parecido y se encontró con que se tenía que esperar hasta cuatro meses para ser atendido.

Parece que cualquiera que se acerca a una estación se tiene que enfrentar a colas interminables. Pero el miedo a la multa por circular sin la ITV provoca que muchos conductores estén dispuestos a horas de espera para ser atendidos. O incluso a intentarlo varios días seguidos.

Así, un vecino de Gandia ayer se cansó de esperar tras estar cinco horas en la cola. También intentó acudir a la cita previa, pero la fecha asignada era para dentro de tres meses.

José Carrascosa, mecánico y cliente habitual de la ITV de Vara de Quart, aseguró ayer que «vengo bastante a llevar los coches del taller a la revisión y las colas que se forman son enormes». «Desde las dos o tres de la mañana hay coches esperando para ser los primeros», añadió. Y es que apunta que «a veces acudo a las cinco de la madrugada y tengo que esperar mucho tiempo».

En opinión de Carrascosa el principal problema reside en el sistema de concesión de citas previas, ya que «no te dan hasta dentro de mes y medio», recalcó con cierto malestar. Sin embargo, explicó que muchas veces «los carriles reservados para las citas previas están vacíos y los que esperan en la cola no los pueden usar», lo que definió como «absurdo» porque «no se avanza todo lo rápido que se podría y hay colas de varias horas», apostilló.

Otra usuaria de la estación de Vara de Quart aseguró ayer que le daban cita previa «para septiembre», por lo que había decidido acudir directamente a la estación. «Llevo más de una hora y media de espera», señalaba indignada. También criticó la mala organización de las revisiones y apuntó que «esto es un auténtico desastre, el sistema está colapsado».