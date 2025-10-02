Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un convoy de Cercanías entra en la estación de Valencia Jesús Signes

Retrasos en Cercanías por una avería en la infraestructura en Catarroja

Algunos convoyes salen con retrasos de hasta 20 minutos

J. S.

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:51

Renfe ha informado que por una avería en la infraestructura de Catarroja se pueden producir retrasos en las líneas C1 (la que se dirige a Gandia) y C-2 ( con dirección a Xàtiva).

En efecto. Algunos trenes están circulando con hasta 20 minutos de retraso. Así el convoy que salía de L'Alcúdia a las 5.55 horas ha partido con 23 minutos de demora o el de las 7.40 con dirección a Gandia lo ha hecho con un retardo de 19 minutos.

Un convoy con destino a Castellón ha superado los 30 minutos de retraso.

