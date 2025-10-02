Retrasos en Cercanías por una avería en la infraestructura en Catarroja
Algunos convoyes salen con retrasos de hasta 20 minutos
J. S.
Jueves, 2 de octubre 2025, 08:51
Renfe ha informado que por una avería en la infraestructura de Catarroja se pueden producir retrasos en las líneas C1 (la que se dirige a Gandia) y C-2 ( con dirección a Xàtiva).
En efecto. Algunos trenes están circulando con hasta 20 minutos de retraso. Así el convoy que salía de L'Alcúdia a las 5.55 horas ha partido con 23 minutos de demora o el de las 7.40 con dirección a Gandia lo ha hecho con un retardo de 19 minutos.
Un convoy con destino a Castellón ha superado los 30 minutos de retraso.
