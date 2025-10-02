Retrasos en Cercanías por una avería en la infraestructura en Catarroja Algunos convoyes salen con retrasos de hasta 20 minutos

Un convoy de Cercanías entra en la estación de Valencia

Renfe ha informado que por una avería en la infraestructura de Catarroja se pueden producir retrasos en las líneas C1 (la que se dirige a Gandia) y C-2 ( con dirección a Xàtiva).

En efecto. Algunos trenes están circulando con hasta 20 minutos de retraso. Así el convoy que salía de L'Alcúdia a las 5.55 horas ha partido con 23 minutos de demora o el de las 7.40 con dirección a Gandia lo ha hecho con un retardo de 19 minutos.

Un convoy con destino a Castellón ha superado los 30 minutos de retraso.

