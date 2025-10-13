Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
Campus de la Universitat de València en Tarongers. EFE/Raquel Segura

La UV retoma las clases presenciales este martes tras la alerta por lluvias

Los exámenes, prácticas y actividades de asistencia obligatoria no se suspenden

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Con la rebaja de la alerta por lluvias prevista para este martes, la Universitat de València ha informado de que retoma las clases presenciales en sus instalaciones. Así lo ha comunicado la rectora, vista la propuesta del Comité de Emergencias de la UV ante la evolución de la situación de alerta meteorológica, al declarar el nivel de emergencia 1. Este nivel implica retomar la actividad académica presencial.

Así pues, los exámenes, prácticas y actividades de asistencia obligatoria programados no se suspenden, pero la no asistencia por circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento a los campus no tendrá repercusiones académicas para los estudiantes.

Los alumnos que no puedan asistir por motivos de la alerta o situación de riesgo harán las actividades en una fecha alternativa. También se retoma la actividad administrativa, investigadora, cultural y deportiva presencial. Las personas responsables de las estructuras serán quienes autoricen la modalidad de teletrabajo o a distancia, según las circunstancias individuales de cada uno.

Por su parte, tras las fuertes lluvias de los últimos días, la UV ha aplazado la celebración de la Fiesta de Bienvenida prevista para este martes en el Campus de Burjassot-Paterna para favorecer en otra fecha la participación de los estudiantes en condiciones normales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  5. 5 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  6. 6

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  9. 9 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La UV retoma las clases presenciales este martes tras la alerta por lluvias

La UV retoma las clases presenciales este martes tras la alerta por lluvias