La UV retoma las clases presenciales este martes tras la alerta por lluvias Los exámenes, prácticas y actividades de asistencia obligatoria no se suspenden

José Molins Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 20:00

Con la rebaja de la alerta por lluvias prevista para este martes, la Universitat de València ha informado de que retoma las clases presenciales en sus instalaciones. Así lo ha comunicado la rectora, vista la propuesta del Comité de Emergencias de la UV ante la evolución de la situación de alerta meteorológica, al declarar el nivel de emergencia 1. Este nivel implica retomar la actividad académica presencial.

Así pues, los exámenes, prácticas y actividades de asistencia obligatoria programados no se suspenden, pero la no asistencia por circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento a los campus no tendrá repercusiones académicas para los estudiantes.

Los alumnos que no puedan asistir por motivos de la alerta o situación de riesgo harán las actividades en una fecha alternativa. También se retoma la actividad administrativa, investigadora, cultural y deportiva presencial. Las personas responsables de las estructuras serán quienes autoricen la modalidad de teletrabajo o a distancia, según las circunstancias individuales de cada uno.

Por su parte, tras las fuertes lluvias de los últimos días, la UV ha aplazado la celebración de la Fiesta de Bienvenida prevista para este martes en el Campus de Burjassot-Paterna para favorecer en otra fecha la participación de los estudiantes en condiciones normales.