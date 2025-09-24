Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista aérea del entorno de Loriguilla. Jesús Signes

Cómo reordenar la zona cero: hablan los urbanistas del futuro

Una exposición con trabajos del máster de la UPV apunta a una actuación de conjunto en todo el territorio, más allá de intervenciones parciales, que ayudaría también a salvar la Albufera: la solución se llama plan metropolitano

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:46

Desde hace ya ocho años, el Máster de Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño que imparte la UPV se viene interesando por un territorio ... muy concreto de la Comunitat: ese espacio que surca el barranco del Poyo, desemboca en la Albufera y se convirtió en la llamada zona cero de la tragedia que devastó Valencia el 29 de octubre. No es un interés casual. Se trata de una preocupación profesoral del catedrático Enrique Giménez, que dirige estos estudios y guía a los futuros urbanistas hacia un punto del mapa valenciano históricamente maltratado, merecedor de una dignidad superior en forma de una ordenación territorial más amable, menos agresiva.

