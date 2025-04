Todo sobre la tarjeta gratuita de transporte

La situación de caos generada en la mañana del martes ha generado dudas entre los jóvenes usuarios del transporte público de la provincia de Valencia. ... La tarjeta de cartón está a menos de un mes de ser historia y hay que conseguir la nueva (personal e intransferible) para poder seguir usando el transporte público a partir del 1 de mayo. Aquí resolvemos algunas de las dudas planteadas sobre qué hacer este mes, el de la transición de la tarjeta de cartón a la personal de plástico.

¿Hasta cuándo voy a poder usar mi tarjeta de transporte gratuita de cartón?

Desde la Generalitat han reconocido que esta modalidad de abono ha dado muchos problemas: con roturas continuas y fraudes (al decir, por ejemplo, que se había perdido, conseguir otra y cederla a algún conocido mayor de 31 años para que la use). De este modo, dejará de funcionar a partir del próximo 1 de mayo. La Conselleria aconseja que se solicite cuanto antes su 'sustituta', la tarjeta Mobilis 30, que incluye una fotografía y los datos personales del propietario y que ya se puede pedir desde el pasado 1 de febrero en la web de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia.

Para usarla todo este mes de abril, ¿cómo puedo renovar mi tarjeta de cartón?

Algunos de los abonos que han caducado este martes y que generaron situaciones de estrés entre los usuarios pueden renovarse a través de la aplicación Recarga Suma o en las estaciones de Metrovalencia y Tram.

¿Cómo solicitar la nueva tarjeta personalizada que será la única válida a partir del 1 de mayo?

Para recibir la nueva tarjeta, destinada a personas de menos de 31 años residentes en España, la Mobilis 30, es necesario entrar en la web de la ATMV e iniciar el trámite telemático.

¿Qué documentación tengo que preparar?

He de tener en vigor el Carnet Jove del Instituto Valenciano de la Juventud (que también se puede obtener de forma telemática en la web del Institut Valencià de la Joventut), así como una fotografía y copia del DNI. Los menores de 14 años podrán solicitarla presentando el libro de familia en lugar del Carnet Jove, junto con el DNI de la persona tutora.

¿He de recogerla en algún sitio?

No. Una vez revisada la documentación, se emitirá la tarjeta y se enviará por correo ordinario al domicilio indicado en la solicitud. Es importante destacar que las tarjetas sólo se emitirán mediante este procedimiento, sin opción a entrega presencial.

¿Cuánto tengo que pagar?

El precio del soporte será el establecido en las tarifas vigentes, que actualmente es de 4 euros, y el envío a domicilio será temporalmente gratuito.

¿Qué ocurre si me caduca la primera (la de cartón) y la segunda (la personalizada) no me ha llegado aún?

La tramitación se abrió el pasado 1 de febrero y tarda aproximadamente un mes en llegar a los domicilios. Desde el Consell piden un poco de previsión y que no se deje para última hora para poder viajar gratis.

¿Ofrece alguna novedad la tarjeta Mobilis 30 con respecto a su antecesora de cartón?

Sí. Por primera vez la tarjeta permitirá ser utilizada en todos los soportes autonómicos. Por ejemplo, si vas a Alicante a las hogueras de junio podrás viajar de manera gratuita en el Tram alicantino.

¿Cuáles son los requisitos para obtener los abonos temporales gratuitos para jóvenes menores de 31 años para viajar en Metrobus, Metrovalencia y EMT que ofrece la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio?

Hay que tener menos de 31 años en el momento de su solicitud. Tener nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España y aportar el documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte) para personalizar el abono y acreditar el requisito de edad. Las personas mayores de 14 años deberán disponer además de carnet jove. La residencia legal en España de personas extranjeras tanto comunitarias como no comunitarias se acreditará mediante el permiso de residente.

¿El título lo puede usar cualquier persona?

No. El título es personal e intransferible.

¿Qué ocurre si lo pierdo o me lo roban?

Si por cualquier circunstancia (robo, extravío, etc.) se requiere la emisión de un nuevo título, se procederá a la anulación de dicho título antes de la emisión de un nuevo abono temporal gratuito, comprobándose el requisito de edad en el momento de la nueva solicitud.