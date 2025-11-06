El relato de las víctimas en la comisión del Congreso: «No son números, son personas» Josep Ignasi Carpio relata la muerte de varios de los fallecidos y denuncia que los decesos se produjeron por la «inacción de las autoridades»

Juan Sanchis Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:12 Comenta Compartir

Josep Ignasi Carpio ha sido el tercer compareciente de esta jornada en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Es cuñado de Antonia García y ha perdido en la riada a su hermano y a su sobrina. Durante su exposición ha realizado la exposición de cómo murieron varias víctimas y ha señalado que «no son números, no son estadísticas, son personas».

Carpio ha criticado al Gobierno valenciano por su «maltrato» a las víctimas, a las que no les ha recibido ni escuchado. Además, ha preguntado al diputado de Vox en la comisión, Ignacio Gil Lázaro, quién les está utilizando después de que el parlamentario afirmara que los partidos de izquierda tratan de «utilizarlas».

Carpio ha denunciado que cierta prensa y partidos políticos les «machacan continuamente» acusándoles de estar politizados. «No buscamos ningún interés político. Cada afectado tendrá sus ideas políticas, pero el barro y el agua no entienden de colores políticos, de estatus social», ha subrayado.

En su parlamento, ha detallado la forma en la que murieron varias víctimas. Ha hecho una mención especial a los nueve niños que perdieron la vida. Además, ha apuntado que los fallecimientos se debieron a la inacción de las autoridades competentes. «Cada vida perdida es una tragedia», ha puntualizado.

En un instante de su intervención, en la que en algunos momentos le ha embargado la emoción, ha relatado cómo le dijeron a su madre, Concepción Espí, de 90 años que había perdido a su hijo y a su nieta. «Le dio un ataque de ansiedad y tuvimos que avisar a Urgencias para que le dieran un tranquilizante. Desde ese día sufre pesadillas. ¿Se merece mi madre acabar sus días con esta pesadilla?», se ha preguntado.

Carpio ha contado las historias de Jorge Sebas, fallecido mientras sacaba el coche del garaje o la de Nuria Martínez y su pareja Pep que fueron arrastrados por el agua y que la intervención de Juan permitió que se salvara Pep, aunque no así Nuria.

También ha recordado la tragedia del director del IES del de Cheste, fallecido por la tarde. Ha puesto un audio en el que este se dirigía a su pareja informándole que a las 14.00 se quedaba en el centro. En opinión de Carpio, se podría haber salvado de haber salido antes de las instalaciones escolares.

Ha expresado que está sacando fuerzas «para que salga a relucir la verdad y se haga justicia». También ha recordado que la última vez que habló con su hermano Miguel fue el día 28 a las 20.00 horas para organizar el fin de semana. «¿Quién podía pensar en una tragedia?», se ha preguntado. «Estaré en paz si se hace justicia con mi hermano, mi sobrina y las otras víctimas», ha precisado.

Temas

DANA en Valencia