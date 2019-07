Reclaman que los opositores puedan revisar las pruebas

El sindicato CSIF exige a la Conselleria de Educación que permita la revisión de los exámenes a los opositores que lo hayan solicitado y reclama un «debate urgente sobre el tipo de oposición». La formación afirma que «numerosos docentes cualificados» han quedado «fuera» por ser «excluidos antes de defender su programación», por lo que solicita que, al igual que ha trasladado a los centros que los tutores den copia a familias de alumnos que lo reclamen, «aplique la misma transparencia». «En las oposiciones que se están desarrollando las personas afectadas pueden presentar alegaciones, pero no tienen acceso a las pruebas que han hecho para comprobar en qué pueden haber fallado», indica. «El conjunto de la oposición en sí y el acceso a la función pública exige de un debate urgente». El sindicato recuerda que ha defendido desde el principio que las pruebas no fueran eliminatorias, y que después de la teórica y la práctica, todos los aspirantes pudieran defender su programación. Según la formación, numerosos docentes no han podido demostrar su capacidad pedagógica ni su profesionalidad por ser eliminatorias las pruebas e impedirles, de no obtener un cinco, el acceso a esa fase de defensa de programación, e insiste en que los primeros exámenes constituyen, en la práctica, «un filtro para eliminar aspirantes». Recalca que las ratios de aspirantes por tribunal «deben de bajar más para evitar la sobrecarga que están sufriendo numerosos tribunales y que les obliga a jornadas que superan las 12 horas». Y subraya que, aunque haya empezado a utilizarse la consulta telemática, el proceso de informatización «ha de avanzar mucho más».