Rachas de viento en la Comunitat de hasta 130 kilómetros hora provocan caídas de cornisas y árboles Los incidentes no han provocado daños personales

Juan Sanchis Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:51 Comenta Compartir

El viento ha sido el protagonista meteorológico en la Comunitat. Las fuertes rachas, que han superado los 100 kilómetros por hora, no han provocado incidentes de gravedad pero han obligado a los bomberos a movilizarse para hacer frente a algunas incidencias.

En el caso de Valencia, los bomberos han tenido que intervenir por el riesgo de caída de placas solares en la calle Vicente la Roda. En la calle Joaquín Benlloch han actuado para evitar el desplome de un toldo a la vía pública. También han actuado por la caída de un árbol sobre el carril de la EMT en la avenida Tres Cruces, cruce con Archiduque Carlos, o el desplome de una rama grande sobre la calzada en la calle Don Vicente Gallart.

Los bomberos del Consorcio Provincial también han actuado por varios incidentes relacionados con el viento. Durante la mañana han acudido a cinco llamadas para evitar caídas de objetos a la vía pública. En Alaquàs han intervenido sobre una pérgola, una cornisa en Quart de Poblet, una farola en Moncada, un toldo en Xirivella y planchas en un solar vallado en Gandia.

La Comunitat ha registrado fuertes rachas de viento a lo largo de la jornada en la que estaba vigente la alerta amarilla en el litoral y el interior de las provincias de Valencia y Alicante. La racha más fuerte, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), se ha registrado en la localidad alicantina de Xixona con 129 kilómetros por hora. También han superado los cien kilómetros en Torremanzanas (113), en Alcoi (109) y en Buñol (111). En la ciudad de Valencia la racha más potente ha sido de 86 kilómetros por hora.

Para este martes no hay ninguna alerta prevista por viento. La previsión es que el viento será moderado y en Castellón, donde hay una alerta a partir de las cinco de la tarde, será ocasionalmente fuerte.