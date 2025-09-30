Así han quedado los barrancos de Torrent después de tres días de tormentas El Ayuntamiento supervisa con un dron el estado de las infraestructuras

Paco Moreno Valencia Martes, 30 de septiembre 2025

Torrent ha vivido entre el domingo 28 y este martes tres jornadas marcadas por la alerta roja decretada por Aemet por lluvias torrenciales, un nivel de emergencia que se activa únicamente en episodios de riesgo extremo. La previsión inicial apuntaba a acumulados de entre 200 y 250 litros por metro cuadrado en pocas horas en la provincia de Valencia, lo que obligó a la activación de todos los protocolos de seguridad y autoprotección.

Una vez desactivada la alerta, con menos precipitaciones de las previstas en Torrent, la Policía Local ha realizado un vuelo con dron por los barrancos del municipio para comprobar su estado. Las imágenes muestran la gran cantidad de obras pendientes en la reconstrucción, como puentes y la misma intervención en los cauces de las ramblas.

Torrent activó de manera inmediata el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), que se reunió en tres ocasiones: el domingo al mediodía y el lunes en doble sesión (13:00 y 18:00 horas), bajo la presidencia de la alcaldesa, Amparo Folgado.

En cuanto a los barrancos, se decretó la paralización de obras y retirada de maquinaria en barrancos y taludes, donde se estaban ejecutando trabajos de reconstrucción tras la dana. Protección Civil organizó patrullas móviles durante toda la noche, mientras que Policía Local reforzó sus turnos de mañana, tarde y noche, priorizando el control en zonas de riesgo como el barranco de l'Horteta, Maestro Fortea, Pont Blau y los accesos inundables.

La noche del domingo al lunes transcurrió con tormentas acompañadas de abundante aparato eléctrico, con descargas y truenos constantes, pero sin acumulaciones graves de agua en el casco urbano. Solo en zonas diseminadas como Mas del Jutge se vivieron momentos de mayor intensidad. La alcaldesa, acompañada por concejales y responsables de Protección Civil, supervisó el dispositivo en la Sala CISEM y recorrió algunos puntos sensibles del término municipal.

Al mismo tiempo, Protección Civil mantuvo puntos fijos de vigilancia en el Barranco de l'Horteta y en pasos inundables, reforzando la señalización y recolocando vallas de seguridad, mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos monitorizó de manera permanente el caudal del barranco del Poyo desde Puente de Alaquàs, garantizando una respuesta inmediata en caso de emergencia.

La estación meteorológica Sentinel de El Vedat registró:

· Domingo, 28: 10 l/m²

· Lunes, 29: 50,4 l/m²

· Martes, 30: 27 l/m²

En total, casi 90 litros/m² acumulados en tres días, una cantidad significativa que, sin embargo, no provocó incidencias graves gracias a la limpieza preventiva de alcantarillado. El sistema de evacuación de aguas funcionó con normalidad, resolviéndose in situ incidencias puntuales de obstrucción.