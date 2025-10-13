Quart de Poblet avanza con fuerza en su reconstrucción tras la dana

Nacho Roca Quart de Poblet Lunes, 13 de octubre 2025, 02:30 Comenta Compartir

Quart de Poblet ha recibido más de 34 millones de euros del Gobierno de España para financiar actuaciones de reconstrucción tras la dana. Una cantidad que equivale prácticamente al presupuesto anual del Ayuntamiento y que está permitiendo afrontar la restauración de infraestructuras esenciales, el impulso del polígono industrial y la recuperación del entorno natural del río Turia.

Con el objetivo de coordinar todos estos esfuerzos, el consistorio ha creado un Área para la Recuperación, encargada de gestionar la planificación técnica y económica de las obras, así como de supervisar las actuaciones en las zonas más afectadas. La alcaldesa, Cristina Mora, subraya que «las inversiones suponen un impulso definitivo a la recuperación de Quart de Poblet y nos ayudan a seguir poniendo en valor todo el tejido empresarial de nuestro polígono industrial, tras quedar gravemente afectado por la riada. Hoy no solo reconstruimos, estamos impulsando una transformación estratégica para hacer de nuestro polígono un espacio moderno, competitivo y sostenible».

El polígono industrial fue el epicentro de los daños. La corriente arrasó vallas, vehículos y locales, afectó la red viaria y eléctrica, y dejó inutilizados sistemas de drenaje y alumbrado. Por eso, el Ayuntamiento destinará 14 millones de euros —el 44% del total recibido— a su reconstrucción y modernización. El objetivo, como señala la alcaldesa, es «fortalecer nuestro sector industrial, evitar su degradación y aumentar su competitividad con mejores servicios públicos».

Ampliar Río Turia y Puente Viejo tras la dana. Ayuntamiento.

Junto al polígono, las actuaciones de recuperación abarcan ámbitos muy diversos, como la restauración del Auditori Molí de Vila, la reconstrucción del Parque Natural-Fluvial del Turia, la reparación de caminos rurales y zonas verdes, y la restauración del Centro de Interpretación de la Naturaleza y de varios locales municipales. También se están rehabilitando parques infantiles y espacios de convivencia, con la intención de recuperar no solo las infraestructuras, sino también el pulso cotidiano del municipio.

Uno de los proyectos más simbólicos es la rehabilitación del Puente histórico, liderada por el Ministerio de Transportes. Se han destinado más de 146.000 euros para reforzar la estructura y garantizar la seguridad ante posibles riadas futuras. Los trabajos incluyen la consolidación de los elementos portantes dañados, la restauración del firme y la mejora de los sistemas de drenaje. «El puente es un emblema de Quart de Poblet, y su recuperación es clave para reactivar la red de comunicación entre el municipio y el área metropolitana. Es fundamental establecer los mecanismos de prevención y seguridad que merece nuestra ciudadanía», explica la alcaldesa, Cristina Mora.

El componente ambiental también ocupa un lugar central en la estrategia de reconstrucción. A través del proyecto Naturturia, en colaboración con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, Quart de Poblet trabaja en la restauración del ecosistema natural del río Turia. En la primera fase, se han plantado 22.000 plantas y se prevé incorporar otras 4.000. Además, ya se ha iniciado la preparación del terreno para plantar 11.000 especies arbustivas en las riberas, en un esfuerzo por devolver al río su riqueza ecológica y su papel como pulmón verde del municipio.

El Gobierno de España también ha destinado más de 2,1 millones de euros a reforzar los Servicios Sociales, cuya labor fue crucial durante la emergencia. Trabajadores sociales, sanitarios y voluntarios acompañaron a las familias afectadas desde el primer momento, ofreciendo apoyo psicológico, asistencia jurídica y ayuda para tramitar subvenciones. Ese acompañamiento continúa hoy, con programas de seguimiento y detección precoz de situaciones de vulnerabilidad.

Además, el Ayuntamiento incorporó en junio 37 nuevos profesionales con una inversión de 990.000 euros, para reforzar áreas clave como urbanismo, tesorería, educación y atención social. Esta ampliación de plantilla se enmarca en el nuevo plan estatal de empleo dotado con 80 millones de euros adicionales para los municipios afectados por la dana.

En materia de gestión de residuos, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio mantiene un papel activo en el municipio, colaborando en la reposición de contenedores, la retirada de residuos y la limpieza de escombros. Estas actuaciones se integran en el dispositivo autonómico de emergencia, que ya ha retirado más de un millón de toneladas de materiales en toda la Comunitat Valenciana y que ahora amplía su alcance a la gestión de restos de obras y reconstrucción en los ecoparques autorizados.

Pero si hay un símbolo que refleja la fuerza de Quart de Poblet, es el mural «Batre ales per a moure cors», pintado en la fachada del edificio más afectado por la riada. La obra, impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración vecinal, se ha convertido en un homenaje a la resiliencia del pueblo.