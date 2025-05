«Se ha puesto a gritarme y me he sentido humillado. Yo sólo quería un minuto de silencio por mi hermana asesinada» El hermano de la fallecida en Calafell, residente en Náquera y trabajador municipal, denuncia que la concejala de Vox ha reaccionado exaltada cuando le ha sugerido un acto de condena por el hecho violento / El alcalde afirma que no tienen competencias para convocar nada al no ser la víctima ni de la localidad ni de la Comunitat

Manuel García Náquera Jueves, 8 de mayo 2025, 02:26 Comenta Compartir

«Me ha dicho, ¿qué quieres? ¿Que salgamos detrás de una pancarta delante del ayuntamiento? Me ha gritado delante de todo el mundo. Me he sentido humillado». Ramón Arnero no sale de su asombro. Este vecino de Náquera, trabajador además de la brigada municipal, ya llevaba unos días con un dolor indescriptible después de conocer la muerte violenta de su hermana a manos de su expareja. Marta fue desgaciada noticia después de que su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento, «la convenciera para hablar y cuando estaban juntos la matara a golpes. Aún se me hace un mundo hablar de ella», recuerda Ramón aún con lágrimas en los ojos. Sin embargo, denuncia que el dolor se ha incrementado por la nula empatía por parte de una concejala del Ayuntamiento de Náquera.

Ramón todavía recuerda lo ocurrido el pasado 18 de abril. Ese viernes vio que tenía cinco llamadas perdidas de su sobrino. Pensaba que sería en relación al próximo viaje que iba a hacer a Barcelona, con motivo de Sant Jordi: «Pero cuando le llamé me dijo que su madre había aparecido muerta».

Y es que este caso fue noticia después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran ese viernes en la AP-7 en Constantí (Tarragona) a su expareja, un hombre de 43 años por un presunto homicidio tras confesarles que llevaba en el maletero el cadáver de Marta.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18.12 horas de ese viernes, cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra que daba apoyo a una grúa vio cómo un vehículo paraba, su conductor bajaba y se dirigía a los agentes para decirles que llevaba el cadáver en el maletero del coche. Los policías detuvieron de inmediato al hombre tras comprobar que decía la verdad y pidieron apoyo para iniciar el protocolo de investigación criminal tras un hallazgo de restos humanos.

Así, el dolor se instaló en la familia Arnero, extensa, ya que se compone de nueve hermanos, aunque algunos de ellos ya han fallecido.

En la jornada de este miércoles, Ramón, de 36 años y residente en Náquera desde hace 13 años, donde vive con su mujer y sus dos hijos, se dirigió al ayuntamiento. Asegura que no quería nada fuera de lo común: una simple muestra de apoyo tras el asesinato de su hermana: «Un minuto de silencio, unas palabras de condena…».

Sin embargo, lo que asegura que recibió fue muy diferente: «Aunque yo he ido con toda la educación, ella (la concejala de Vox Anabella Marisa Furió) se ha puesto a gritarme. Ha sido todo muy violento. Yo le he dicho varias veces que bajara el tono de la voz pero ella insistía».

Con respecto a posibles represalias laborales, asegura que no le importan: «Yo he ido al ayuntamiento sin ninguna maldad. Lo único que quería es que se condenara lo ocurrido con mi hermana. Lo que me ha pasado no tiene que ver con ser de uno u otro partido, sino que es de ser mala persona».

El alcalde del municipio, Iván Expósito, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha señalado en primer lugar que no ha sido hasta este miércoles cuando se han enterado de que la mujer asesinada era hermana de un trabajador municipal. Expósito ha agregado que el Ayuntamiento «no tiene competencias en esta cuestión porque esta mujer vivía en Cataluña. Las competencias las tendría el partido a nivel nacional proponiendo el endurecimiento de las leyes por el asesinato de cualquier persona. Por supuesto que le damos todo el apoyo a nuestro trabajador, sin lugar a dudas, pero poco recorrido más tiene esta historia. Insisto, no tenemos competencias».

Ha añadido que en ocasiones «hemos hecho minutos de silencio, cuando nos lo marca la Federación de Municipios y Provincias, pero esta víctima no era ni siquiera de la Comunitat Valenciana, era de Cataluña» y ha concluido que no han recibido ninguna directriz sobre esta cuestión.