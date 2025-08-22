Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de Castielfabib. Damián Torres

El pueblo de la Comunitat Valenciana que ha dormido a 6 grados este viernes de agosto

La Comunitat está este viernes en aviso amarillo, salvo el norte de Castelllón y el sur de Alicante, por lluvias

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:25

El tiempo ha dado un giro importante a principios de esta semana. El calor sofocante ha dado paso a una bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias a distintos puntos del territorio. La Comunitat está este viernes 22 de agosto en aviso amarillo, salvo el norte de Castelllón y el sur de Alicante, por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, segun Aemet. Además, se registrarán chubascos en el litoral sur de Valencia por la mañana, que por la tarde serán probables en zonas del interior, cuando vendrán acompañados de tormenta, serán localmente fuertes y podrían alcanzar zonas del litoral de forma más dispersa.

En este contexto, hay localidades que duermen por debajo de los 10 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
El Toro 6,3
Vilafranca 8,2
Castielfabib 8,7
Calles 9,8
Morella 10,3
Sorita 10,8
Forcall 10,9
La Pobla de Benifassà 10,9
Herbers 11,1
Puebla de San Miguel 11,1

El primer municipio que suele aparecer en la tabla de noches más frías en la Comunitat es El Toro, donde sus habitantes duermen tapados con sábanas o mantas la mayor parte de noches de verano. En la madrugada de este viernes han alcanzado los 6,3 grados.

