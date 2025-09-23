16 proyectos de FP para ayudar a la reconstrucción tras la dana Las iniciativas son seleccionadas por la convocatoria Aprenem de la pluja, de la Fundación Cotec

Un grupo de jóvenes se dirige a Alfafar para las tareas de limpieza tras la dana de octubre de 2024.

Un total de 16 proyectos de aprendizaje-servicio, ideados en centros de Formación Profesional (FP) de la provincia de Valencia, prestarán apoyo durante el año escolar a las poblaciones afectadas por la dana de octubre de 2024. Las iniciativas fueron seleccionadas por la Fundación Cotec para la innovación en el marco de la convocatoria Aprenem de la pluja, lanzada en marzo. Cotec aportará para su desarrollo una financiación de 39.000 euros.

Los proyectos abordarán la reconstrucción desde múltiples enfoques. Algunos se centran en la reparación de infraestructuras dañadas, como mobiliario urbano, patios escolares o dispositivos electrónicos; otros promueven el bienestar emocional de las personas afectadas, especialmente la infancia, a través de actividades pedagógicas, literarias o audiovisuales. También hay propuestas que fomentan la sostenibilidad, la economía circular, la inclusión social, la reutilización de materiales, la creación de espacios comunitarios o la recuperación del entorno natural [ver lista completa más adelante].

Las 16 propuestas seleccionadas, recibidas de centros de FP públicos, concertados y privados, fueron evaluadas basándose en el interés social, la participación del alumnado, los objetivos educativos, la viabilidad, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros criterios. Esta iniciativa de Cotec cuenta además con la colaboración de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (REDAPS) y con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, la escuela de negocios EDEM y la organización YMCA.

De esta manera, a partir de octubre, alumnado y profesorado de centros de FP públicos, concertados y privados de Valencia, Alfafar, Tavernes de la Valldigna, Olocau, Benifaió, Llombai, Canals y otras localidades comenzarán a actuar en los territorios más dañados, con proyectos de aprendizaje-servicio que combinan formación técnica, compromiso social y apoyo directo a las comunidades afectadas.

Estos proyectos tendrán su eje de actuación en localidades como Paiporta, Alfafar, Ribarroja, Picanya o Algemesí, entre otras poblaciones gravemente afectadas por las inundaciones de octubre de 2024.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO

Aprenem de la pluja se basa en la metodología de aprendizaje-servicio, una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto, articulado de forma que los estudiantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. La apuesta de Cotec por esta metodología en el ámbito de la FP responde a su visión de la innovación como herramienta de transformación y desarrollo social y económico.

La directora de Educación de Cotec, Ainara Zubillaga, explica que «el aprendizaje-servicio convierte los centros de FP en laboratorios vivos de innovación educativa, donde el conocimiento técnico se pone al servicio de retos reales. Esta combinación potencia el valor de la FP como motor de cambio, capaz de generar impacto social desde la práctica profesional y el trabajo colaborativo».

LOS 16 PROYECTOS SELECCIONADOS

REPARACIUTAT | CENTRE DE FORMACIÓ FOLGADO S.L.U | VALENCIA |

El alumnado de grado medio en soldadura y calderería, junto con el Ayuntamiento de Paiporta, se centrará en la restauración del mobiliario urbano dañado por la dana, como bancos y barandillas, con el objetivo de promover la sostenibilidad, la participación ciudadana y la mejora del espacio público.

S.T.O.P., SISTEMA TRANSVERSAL D'OBSTRUCCIÓ DE LA PLUJA | IES GONZALO ANAYA | XIRIVELLA

El ciclo formativo de grado superior en Diseño en Fabricación Mecánica y ciclo formativo de grado medio de Mantenimiento Electromecánico diseñarán y fabricarán barreras desmontables para proteger viviendas frente a futuras inundaciones, combinando formación técnica con compromiso social y resiliencia comunitaria.

BANCOS Y MESAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN | CENTRO DE F.P. XABEC | VALENCIA

Los estudiantes del ciclo de Soldadura y Calderería fabricarán mobiliario resistente y sostenible destinado al Colegio María Inmaculada de Alfafar, gravemente afectado por la dana.

CONVIU | IES CONSELLERIA | VALENCIA

El alumnado de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes promoverá la reutilización de ordenadores en desuso, reparando y poniendo a punto dispositivos que serán entregados a personas de L`Horta Sud, en colaboración con la Fundación Altius.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RECONSTRUCCIÓN | CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT | VALENCIA

Abordará la fabricación e instalación de aparca-bicis y aparca-patinetes en centros educativos afectados por la dana, combinando formación técnica en soldadura y mecanizado con un servicio a la comunidad que promueve la movilidad activa, la sostenibilidad y la reconstrucción de infraestructuras escolares.

CUENTOS QUE RECONSTRUYEN | IES SOROLLA | VALENCIA

El alumnado del ciclo de Educación Infantil diseñará e implementará actividades de acompañamiento emocional para niñas y niños de 2 a 3 años afectados por la dana en la Escuela Infantil Niños de Picanya. La idea es aplicar la literatura infantil como herramienta de expresión y resiliencia.

¿QUÉ OCURRIÓ DESPUÉS DE LA DANA? | IEAS EL QUINT | RIBA-ROJA DE TÚRIA

El alumnado del ciclo de Agroecología desarrollará un proyecto de recuperación del ecosistema fluvial del río Turia, combinando análisis de suelo, agua y vegetación con campañas de sensibilización ambiental.

HISTORIAS QUE SANAN: EL PODER HUMANO TRAS LA DANA | ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS TORREALDUA | LLOMBAI

El alumnado del ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia creará un libro con testimonios reales de superación emocional, con el objetivo de sensibilizar a los lectores sobre salud mental y recaudar fondos para servicios sociales locales.

VEUS DE LA DANA | IES ENRIC SOLER I GODES | BENIFAIO

El alumnado de FP básica producirá un documental audiovisual que recoge testimonios de la comunidad educativa de Algemesí sobre el impacto emocional y social de la dana. El objetivo es fomentar la memoria colectiva y la empatía.

RECUPERACIÓN DE DATOS Y EQUIPAMIENTO | IES SANT JAUME II EL JUST | TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Los estudiantes del CFGB, CFGM y CETI ofrecerán un servicio técnico solidario de recuperación de información y reparación de dispositivos dañados por la dana, implicando al alumnado en tareas reales, con impacto social y medioambiental.

TORNEM A JUGAR ALS CARRERS | CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT | VALENCIA

Alumnos del ciclo de grado medio de Instalación y Amueblamiento, junto al CEE Profesor Sebastián Burgos, diseñará y fabricarán juegos tradicionales sostenibles para espacios públicos de municipios afectados, con el objetivo de reconstruir vínculos comunitarios y fomentar la inclusión social a través del juego.

CUIDAR ES RECONSTRUIR | CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT | VALENCIA

El alumnado del grado de Estilismo y Dirección de Peluquería ofrecerá servicios gratuitos de peluquería a personas damnificadas, promoviendo el bienestar emocional y la autoestima a través del cuidado personal, en colaboración con entidades sociales.

ESPACIOS PARA LA INFANCIA | CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT | VALENCIA

Los estudiantes del ciclo formativo de grado medio de Postimpresión y acabados gráficos, junto a Florida Universitaria y los centros educativos CEI Ausiàs March y CIP Lluís Vives de Massanassa, transformarán los barracones escolares en entornos saludables y estimulantes, mediante intervenciones gráficas y pedagógicas que favorezcan el aprendizaje y el juego en la infancia.

RESILENCIA DIGITAL: REUTILIZA, REPARA, RECONSTRUYE | IES RAMÓN ESTEVE | CATADAU

Los estudiantes del ciclo de Sistemas Microinformàticos y Redes impulsarán la recuperación de equipos informáticos dañados por la dana en centros educativos, bibliotecas y hogares. Diagnosticarán, repararán y reacondicionarán ordenadores para reducir la brecha digital y fomentar la economía circular.

REHACIENDO ESPACIOS, CONSTRUYENDO FUTURO | CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT | VALENCIA

Este proyecto propone la adecuación del patio del centro IES 25 d´Abril de la localidad de Alfafar, dañado por la dana, mediante la intervención del alumnado de Edificación y Obra Civil, que aplicará sus conocimientos técnicos en un entorno real, promoviendo la accesibilidad, la sostenibilidad y la participación comunitaria.

VOLVER A ENCENDER | IES SIVERA FONT | CANALS

El alumnado del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes recuperará y reacondicionará dispositivos electrónicos dañados por la dana, con el objetivo de reducir la brecha digital entre comunidades afectadas y fomentar la economía circular en estas áreas.