Un camión del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Damián Torres

Aprueban un protocolo de respuesta judicial para situaciones de emergencia

El documento incluye directrices de actuación y coordinación frente a catástrofes y supuestos de crisis para garantizar la continuidad de la Justicia como servicio público

S. V.

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:35

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aprobado a iniciativa de su presidente, Manuel Baeza, un protocolo ... de respuesta judicial para situaciones de emergencia como la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre del pasado año.

