Protestas en las oposiciones de Correos al no poder examinarse un centenar de candidatos 01:38 Agolpamiento de candidatos en las oposiciones de Sanidad. / LP El sindicato CSIF recoge quejas por la escasez de accesos y la insuficiente información y señalización para la prueba de celador en los campus de Vera y Tarongers JAVIER MARTÍNEZ Valencia Domingo, 30 septiembre 2018, 12:47

Un centenar de personas no han podido realizar esta mañana el examen de las oposiciones de Correos en Valencia al cerrar las aulas los responsables de la prueba unos 40 minutos antes de la hora anunciada para el comienzo de la misma. El incidente ha generado un gran revuelo en la Facultad de Filología, donde los afectados protestaron y abuchearon con gritos a los examinadores.

«No es normal que cierren las aulas a la hora que quieran sin haber avisado del horario. Han apuntado nuestros nombres y apellidos para luego presentar la reclamación, pero no nos han dado ninguna copia. Dicen que no pueden hacer copias para tantos», explicó uno de los opositores que no pudo realizar el examen.

Los afectados se quejan por la desinformación en los horarios de la convocatoria, ya que estaba previsto que los aspirantes empezaran realizar el examen a las 10 de la mañana tras comenzar una hora antes el llamamiento de los candidatos, según la web de Correos, pero en las bases de las oposiciones no se informa del horario del cierre de las aulas.

Tras las protestas de los afectados, un responsable de Correos explicó a los candidatos que no pudieron presentarse a la prueba que propondrá a la dirección de la empresa pública la posibilidad de que este centenar de aspirantes pueda examinarse en una segunda convocatoria.

Debido al gran número de personas convocadas para realizar este examen, la avenida de Blasco Ibáñez se colapsó debido al intenso tráfico y algunos conductores estacionaron sus vehículos en los jardines. Unos 10.000 candidatos estaba previsto que realizaran el examen para obtener uno de los empleos fijos ofertados en Valencia. La prueba se realizó en las facultades de Filología, Geografía e Historia y en diversos aularios de la avenida de Blasco Ibáñez. En la provincia de Valencia, Correos ofrece 115 plazas, de las cuales 80 son de reparto en moto, 21 de atención al cliente y seis de reparto a pie.

Oposiciones de Sanidad

Otras 31.000 personas estaban convocadas esta mañana para optar a 424 plazas (306 de turno libre y 118 de promoción interna) de la categoría de celador o celadora en la Comunitat Valenciana. Por provincias, los opositores convocados al examen son 18.166 en Valencia, 10.263 en Alicante y 3.499 en Castellón.

Las oposiciones de Sanidad se realizaron en los aularios del campus de Tarongers de la Universitat de València y en las escuelas técnicas superiores del campus de Vera de la Universitat Politécnica de València. Debido al gran número de participantes, la prueba se ha realizado en distintos edificios y facultades de varias universidades de las tres provincias, y los opositores se distribuyeron en 252 aulas habilitadas en Valencia, 167 en Alicante y 63 en Castellón.

El sindicato CSIF ha recogido quejas esta mañana de opositores referentes a la escasez de accesos abiertos y la insuficiente información y señalización de la ubicación de las aulas de incidencias, según informó Dolly Prunés, vicepresidenta de CSIF Sanidad en la Comunitat Valenciana. Los problemas para acceder a las aulas causaron colas y agolpamiento de personas en algunos momentos de la prueba.

Las oposiciones de Sanidad forman parte de la convocatoria que acumula un total de 3.608 plazas de diferentes categorías de la Oferta de Empleo Público (OPE) para instituciones sanitarias de 2014 (282 plazas), 2015 (934 plazas) y 2016 (2.392 plazas).