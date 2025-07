El boom de las clínicas de estética en Valencia

Patricia Ruiz, paciente: «Te da seguridad, es como ir al psicólogo»

Patricia se somete desde hace cuatro años a tratamientos de estética, que califica como una terapia: «Lo hago por sentirme mejor conmigo misma, me sirve para elevar mi autoestima». Esta valenciana de 40 años se realiza «retoques» de forma periódica, y es algo que comparte con su madre y con su hermana: «Son tratamientos que duran un tiempo y luego tu cuerpo lo reabsorbe. Es más rápido en personas que hacemos deporte, así que me repaso: los labios, las arrugas en los ojos o en la frente…».

Su primera vez con este tipo de terapias fue a través de una amiga de su falla. «Mi hermana tiene una asimetría en los labios, y esta chica trabaja de auxiliar en una clínica. Le propuso que fuese a un tratamiento, le quedó bonito y natural», comenta Patricia.

Después fue ella misma la que se puso por primera vez en manos de Juan Cisneros y ahora acude regularmente. Subraya la importancia de tener confianza con su médico en ese tipo de terapias. «Yo siempre le digo que es algo que me da seguridad, que es como ir al psicólogo», señala Patricia, que resalta la importancia de que el facultativo aconseje bien: «Que el tratamiento te ayude a que te gustes más, que no te pases».

En su caso, admite que tiene un complejo con su nariz: «Que es eso, un complejo, porque igual otra persona me diría que soy una exagerada. Son asimetrías que todas las personas tenemos en la cara». Pero ella es uno de los tratamientos que realiza de forma periódica.

De momento, lo que no se plantea es someterse a una cirugía. «Lo único que me plantearía en un momento dado es la nariz, por lo que digo de que es un complejo que tengo, pero nada más», señala. Porque Patricia tiene claras las prioridades. «Por mi situación económica ahora no me lo puedo permitir, pero me parece perfecto quien tenga posibilidades y eso le vaya a hacerse sentir mejor consigo mismo», indica.