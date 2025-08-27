Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Virgen de los Desamparados JLBort

Programa completo de las fiestas mayores de Massalavés 2025

Este pueblo valenciano vive del 24 al 31 de agosto sus celebraciones patronales

Laura Carrasco

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:54

Del 24 al 31 de agosto Massalavés vive sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu dels Desamparats, Sant Miquel Arcángel, Santa María Magdalena i el Santíssim Crist de Massalavés. El pueblo valenciano afronta el final del agosto con ganas de sus fiestas mayores y todos los actos que les esperan a sus habitantes

A continuación, esta es la guia de todos los actos:

Programa completo de las fiestas mayores

-Sábado 23 de agosto

00:00 horas Espectáculo de correfocs

-Domingo 24 de agosto

19:00 horas Misa, a continuación traslado de la Virgen de los Desemparados. Acogida en la casa de la familia Boix - Perales en la calle Hermanos Chovares, nº12

23:00 horas Albaes. Comienzan desde la Iglesia.

- Lunes 25 de agosto

19h Recogida arreglo de paellas en la Cámara Agraria.

22h Paellas populares.

00h Discomóvil en el polideportivo Macro Carnavalia On Tour.

- Martes 26 de agosto

11h Parque Infantil.

22h Cena sobrabra en la Plaza Salvador.

00h Homenaje a Camela «Camelame»

- Miércoles 27 de agosto

13h Disparo de tronaors en la plaza Salvador Hernández.

19h Cabalgata de disfraces. Salida Cámara Agraria. Se premiarán las carrozas más engalanadas.

22h Cena de sobaquillo, en la plaza Salvador Hernández.

00h Gran verbena de disfraces amenizado por la Orquesta Scream.

- Jueves 28 de agosto

08 h Despertà.

12h Traslado de la Virgen a la iglesia.

12:30h Misa solemne a la Virgen de los Desamparados. Seguidamente, Mascletà en la avenida Doctor Chuan Cervera.

22:30h Cena en la Plaza Salvador Hernández

00h Musical infantil de Aladdin.

- Viernes 29 de agosto

08h Despertà. A continuación, mascletá en la avenida Doctor Chuan Cervera.

21h Solemne procesión en honor a San Miguel Arcángel y Santa María Magdalena.

22:30h Cena de sobaquillo, en la Plaza Salvador Hernández.

00h Musical Las Vegas.

01:30h Discomóvil en el polideportivo.

- Sábado 30 de agosto

06:30h Romería del Cristo de Massalavés . La salida se realizará desde el Parque José María Ordeig de Massalavés hasta Alberic.

07:30h Despertà

08h Misa de campaña en la calle del Santísimo Cristo.

08h Misa en honor al Santísimo Cristo. A continuación gran mascletà en la avenida Doctor Chuan Cervera.

21h Solemne Procesión del Santísimo Cristo. Al finalizar la procesión, se disparará el castillo de fuegos en la avenida Doctor Chuan Cervera.

22:30h Cena de sobaquillo, en la Plaza Salvador Hernández

