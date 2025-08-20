Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Inmaculada Concepción DVA_DIARIO

Programa completo de las fiestas de Estubeny 2025

Los actos conmemoran al Santísimo Cristo de la Buena Dicha, la Inmaculada Concepción y la Mare de Deu dels Dolors

Laura Carrasco

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:45

En el completo programa fetsivo destacan la 'despertà' durante las que se interpreta el canto de los gazos, durante un recorrido por el pueblo, que finaliza en la Iglesia. Los espectáculos musicales, los pirotécnicos y los concursos inundará de alegría el municipio. Un itinerario lleno de actos religiosos, musicales y culturales del 16 al 29 de agosto.

Programa completo de las fiestas 2025

Sábado, 16 de agosto

20:30 horas: Pasacalles y recogida de los festeros

21:00 horas: Pregón fiestas. En la 'Placeta'

22:00 horas: Vino de honor amenizado por la Banda de música 'Sociedat Musical Nova' d'Anna

00:00 horas: Actuación Zulü

Del domingo 17 al martes 19 de agosto

19:30 horas: Decoración de las calles

21:30 horas: Torneo de juegos populares

Miércoles, 20 de agosto:

20:00 horas: Merienda. En la casa Abadia

20:30 horas: Actuación musical a cargo de Jose Valera

22:30 horas: Final de los juegos populares

Jueves, 21 de agosto

11:00 horas - 14:00 horas: Tobogán acuático. En la piscina (Subvencionado por la Diputación Provincial de València mediante el SARC)

18:00 horas: Espuma y merienda. En la placeta

21:30 horas: Concurso de paellas. A continuación, 'Tu cara me suena'. En l'Era

Viernes, 22 de agosto

11:00 horas: Tobogán acuático. En la calle Diputación

20:00 horas: Pasacalles

20:15 horas: Misa y procesión en honor al santísimo cristo de La Buena Dicha

00:00 horas: Pasacallede Disfraces

00:45 horas: Baile con la Orquesta 'Scream'.

Entrega de premios (juegos y disfraces)

Sábado, 23 de agosto

08:00 horas: Desperà popular

10:30 horas: Rosario

12:45 horas: Pasacalles

13:00 horas: Misa en honor a la Inmaculada Concepción y a continuación espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnia Valencia en l'Era

19:00 horas: Rosario

20:45 horas: Pasacalles

21:00 horas: Procesión en honor a la Inmaculada Concepción

00:00 horas: Actuación Hits + DJ

Domingo, 24 de agosto

08:00 horas: Despertà popular

10:30 horas: Rosario

12:45 horas: Pasacalles

13:00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu dels Dolors y a continuación espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnica Valenciana en L'Era

19:00 horas: Rosario

20:45 horas: Pasacalles

21:00 horas: Procesión en honor a la Mare de Déu dels Dolors. A continuación, despedida de las fiestas

Lunes, 28 de agosto

Paella de los hombres

Martes, 29 de agosto

Paella de las mujeres

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  6. 6 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  10. 10 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programa completo de las fiestas de Estubeny 2025

Programa completo de las fiestas de Estubeny 2025