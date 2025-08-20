Programa completo de las fiestas de Estubeny 2025
Los actos conmemoran al Santísimo Cristo de la Buena Dicha, la Inmaculada Concepción y la Mare de Deu dels Dolors
Laura Carrasco
Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:45
En el completo programa fetsivo destacan la 'despertà' durante las que se interpreta el canto de los gazos, durante un recorrido por el pueblo, que finaliza en la Iglesia. Los espectáculos musicales, los pirotécnicos y los concursos inundará de alegría el municipio. Un itinerario lleno de actos religiosos, musicales y culturales del 16 al 29 de agosto.
Programa completo de las fiestas 2025
Sábado, 16 de agosto
20:30 horas: Pasacalles y recogida de los festeros
21:00 horas: Pregón fiestas. En la 'Placeta'
22:00 horas: Vino de honor amenizado por la Banda de música 'Sociedat Musical Nova' d'Anna
00:00 horas: Actuación Zulü
Del domingo 17 al martes 19 de agosto
19:30 horas: Decoración de las calles
21:30 horas: Torneo de juegos populares
Miércoles, 20 de agosto:
20:00 horas: Merienda. En la casa Abadia
20:30 horas: Actuación musical a cargo de Jose Valera
22:30 horas: Final de los juegos populares
Jueves, 21 de agosto
11:00 horas - 14:00 horas: Tobogán acuático. En la piscina (Subvencionado por la Diputación Provincial de València mediante el SARC)
18:00 horas: Espuma y merienda. En la placeta
21:30 horas: Concurso de paellas. A continuación, 'Tu cara me suena'. En l'Era
Viernes, 22 de agosto
11:00 horas: Tobogán acuático. En la calle Diputación
20:00 horas: Pasacalles
20:15 horas: Misa y procesión en honor al santísimo cristo de La Buena Dicha
00:00 horas: Pasacallede Disfraces
00:45 horas: Baile con la Orquesta 'Scream'.
Entrega de premios (juegos y disfraces)
Sábado, 23 de agosto
08:00 horas: Desperà popular
10:30 horas: Rosario
12:45 horas: Pasacalles
13:00 horas: Misa en honor a la Inmaculada Concepción y a continuación espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnia Valencia en l'Era
19:00 horas: Rosario
20:45 horas: Pasacalles
21:00 horas: Procesión en honor a la Inmaculada Concepción
00:00 horas: Actuación Hits + DJ
Domingo, 24 de agosto
08:00 horas: Despertà popular
10:30 horas: Rosario
12:45 horas: Pasacalles
13:00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu dels Dolors y a continuación espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnica Valenciana en L'Era
19:00 horas: Rosario
20:45 horas: Pasacalles
21:00 horas: Procesión en honor a la Mare de Déu dels Dolors. A continuación, despedida de las fiestas
Lunes, 28 de agosto
Paella de los hombres
Martes, 29 de agosto
Paella de las mujeres
