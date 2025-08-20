Programa completo de las fiestas de Estubeny 2025 Los actos conmemoran al Santísimo Cristo de la Buena Dicha, la Inmaculada Concepción y la Mare de Deu dels Dolors

En el completo programa fetsivo destacan la 'despertà' durante las que se interpreta el canto de los gazos, durante un recorrido por el pueblo, que finaliza en la Iglesia. Los espectáculos musicales, los pirotécnicos y los concursos inundará de alegría el municipio. Un itinerario lleno de actos religiosos, musicales y culturales del 16 al 29 de agosto.

Programa completo de las fiestas 2025

Sábado, 16 de agosto

20:30 horas: Pasacalles y recogida de los festeros

21:00 horas: Pregón fiestas. En la 'Placeta'

22:00 horas: Vino de honor amenizado por la Banda de música 'Sociedat Musical Nova' d'Anna

00:00 horas: Actuación Zulü

Del domingo 17 al martes 19 de agosto

19:30 horas: Decoración de las calles

21:30 horas: Torneo de juegos populares

Miércoles, 20 de agosto:

20:00 horas: Merienda. En la casa Abadia

20:30 horas: Actuación musical a cargo de Jose Valera

22:30 horas: Final de los juegos populares

Jueves, 21 de agosto

11:00 horas - 14:00 horas: Tobogán acuático. En la piscina (Subvencionado por la Diputación Provincial de València mediante el SARC)

18:00 horas: Espuma y merienda. En la placeta

21:30 horas: Concurso de paellas. A continuación, 'Tu cara me suena'. En l'Era

Viernes, 22 de agosto

11:00 horas: Tobogán acuático. En la calle Diputación

20:00 horas: Pasacalles

20:15 horas: Misa y procesión en honor al santísimo cristo de La Buena Dicha

00:00 horas: Pasacallede Disfraces

00:45 horas: Baile con la Orquesta 'Scream'.

Entrega de premios (juegos y disfraces)

Sábado, 23 de agosto

08:00 horas: Desperà popular

10:30 horas: Rosario

12:45 horas: Pasacalles

13:00 horas: Misa en honor a la Inmaculada Concepción y a continuación espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnia Valencia en l'Era

19:00 horas: Rosario

20:45 horas: Pasacalles

21:00 horas: Procesión en honor a la Inmaculada Concepción

00:00 horas: Actuación Hits + DJ

Domingo, 24 de agosto

08:00 horas: Despertà popular

10:30 horas: Rosario

12:45 horas: Pasacalles

13:00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu dels Dolors y a continuación espectáculo pirotécnico a cargo de la Pirotécnica Valenciana en L'Era

19:00 horas: Rosario

20:45 horas: Pasacalles

21:00 horas: Procesión en honor a la Mare de Déu dels Dolors. A continuación, despedida de las fiestas

Lunes, 28 de agosto

Paella de los hombres

Martes, 29 de agosto

Paella de las mujeres