Presentadas al menos 150 reclamaciones contra el examen de Matemáticas El coordinador de la selectividad señala que se contestarán todos los escritos aunque reitera que no hay motivos para revisar la prueba J. BATISTA VALENCIA. Miércoles, 12 junio 2019, 01:24

La Conselleria de Educación y el coordinador de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), Antonio Gil, han recibido en los últimos días algo más de 150 reclamaciones contra el examen de Matemáticas II, que la pasada semana reunió más de 40.000 firmas digitales a través de la página Change.org denunciando su supuesto nivel de dificultad.

Un centenar de los escritos han sido remitidos por un abogado de Alcoy al citado coordinador, que se comprometió a contestarlos «a través del protocolo establecido». El texto es el mismo y se acompaña de los datos de los alumnos firmantes. Fueron recogidos la pasada semana de manera presencial y enviados desde diferentes centros al despacho que se ha encargado de enviarlos a Gil tras no poder registrarlos ni en el campus de la UPV ni en el Ayuntamiento.

La reclamación pide la «anulación e inmediata repetición» del examen «al no ser proporcional ni adecuado a los contenidos del curso, con materias no tratadas», y poseer «una extensión excesiva para su resolución dada su complejidad y el tiempo concedido para su contestación». El coordinador dijo ayer a Efe que estos escritos no recogen «ningún motivo por el que se pueda impugnar y repetir el examen». Además, señaló que existen más reclamaciones, «pocas en relación al número de estudiantes», y añadió que «todas se contestarán con un escrito de la comisión de la materia». Gil reiteró que no ha habido irregularidades (único motivo que podría llevar a una revisión) y confió en que todo se «normalice» cuando se conozcan las notas.

Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes ha presentado entre 50 y 60 firmas de afectados acompañando otra reclamación que también pide la anulación y repetición. Además de la complejidad, se denuncia una redacción «farragosa y ambigua» y se señala que para uno de los problemas «eran necesarios conocimientos de física que no corresponden a la materia, al ser una asignatura que muchos estudiantes ni siquiera han cursado».