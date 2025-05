Los Nobel pisarán la zona cero de la dana

Los jurados de los Premios Jaume I visitarán la zona de la dana. Así lo ha explicado Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Jaume ... I, que ha señalado que el próximo 2 de junio dos de los 20 premio Nobel que acudirán a Valencia para ser miembros del jurado estarán en el instituto de Benetússer (María Carbonell) como una forma de rendir homenaje a los afectados por esta catástrofe.

Los dos premios Nobel, Avram Hershko (Química 2008) y Jules Hoffman (Medicina 2011), estarán acompañados por las premiadas en los Jaume I y también miembros del jurado María Ballet, que consiguió el galardón en la categoría de Nuevas Tecnologías, y Ana María Travaset, que lo logró en Medio Ambiente. Allí departirán con los alumnos y tendrán varias actividades con ellas, entre ellas alguna lúdica. «Queremos que sea un momento que recuerden durante toda su vida», ha explicado el presidente ejecutivo de la Fundación.

Por otro lado, este año serán veinte los premios Nobel que participarán en el jurado, entre ellos cuatro que acuden por primera vez. Estos son Douglas Diamond, Nobel de Economía en 2022, especializado en el área de banca y crisis financieras; Guido Imbens, Nobel de Economía en 2021 por su metodología que sirve para determinar la relación entre causa y efecto; Ducan Haldane, Nobel de Física en 2018 por sus investigaciones aplicables a los ordenadores cuánticos y Charles Rice, Nobel de Medicina en 2020, por ser el descubridor de la carga genética del virus de la Hepatitis C.

La reunión de los jurado tendrá lugar los días 2 y 3 de junio. El día dos se dedicará a realizar visitas. Dos de ellos acudirán a la provincia de Alicante donde visitarán las universidades de Miguel Hernández de Elche y la de Alicante. Otros dos visitarán Castellón y la Universidad Jaume I.

Por la tarde, tendrá lugar la comida con estudiantes y doctorandos, donde los jóvenes podrán compartir mesa con algunos de sus referentes. Y, por la tarde, se celebrarán los coloquios con los Nobel. La cena será ofrecida por el Ayuntamiento de Valencia, y se ha elegido de manera especial el Museo Príncipe Felipe para conmemorar sus 25 años.

Al día siguiente, 3 de junio, el programa no tendrá cambios respecto a otros años, y la jornada arrancará en Capitanía General, antiguo Convento de Santo Domingo, con la lectura de la "Declaración" de los Jurados. Después, tendrán lugar las reuniones de los jurados en las que se deliberarán quiénes son los siete galardonados de la 37 edición. Tras ella, los ganadores serán proclamados en el Palau de la Generalitat, sobre las 13.30 horas.

Javier Quesada, que ha estado acompañado por el presidente de la Fundación, Vicente Boluda, ha presentado la campaña 'Deliberación Triunfo' con el objetivo de que la ciencia tenga el mismo impacto entre los jóvenes que la música. Para esto, una investigadora acudió al cásting de Operación Triunfo en Feria Valencia para recordar la importancia de la ciencia especialmente dirigido a un público joven.

Este año, que es la 37 edición de los premios, el jurado estará formado por unas 100 personas para las siete categorías: Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial (este año ha cambiado el nombre que hasta ahora era un galardón al Emprendedor).

En esta edición se han presentado 226 candidaturas para las siete categorías de los que dos tercios son hombres y un tercio (el 34%) son mujeres, un porcentaje que se incrementa un 25% respecto al del año pasado. Javier Quesada se ha referido a la participación de la mujer en los premios y candidaturas (el año pasado no hubo ninguna premiada). Ha asegurado que han realizado un estudio y ha señalado que en la historia de los premios el 14,4% de los galardones se han entregado a mujeres.

En este sentido, Quesada ha indicado que la tendencia es a una mayor presencia de la mujer tanto en jurados como en candidatos y premiados. Pero ha indicado que los premios son un reflejo de la sociedad y de la presencia de la mujer.

Así, ha reseñado que entre los Nobel no se encuentra ninguna mujer por la sencilla razón de que la presencia de las mujeres en estos premios es muy pequeña. «Hemos invitado a todas las Nobel premiadas pero todas ellas han excusado su presencia. Por eso entre ellos no se encuentra ninguna mujer», ha explicado. «La Fundación quiere premiar a la ciencia. Lo que se ve en los premios es lo que pasa en la sociedad», ha añadido.

De esta forma, en la categoría de Investigación Básica se han presentado 38 candidaturas de las que 9 son mujeres (el 24%). En Economía son 17 candidatos de los que siete son mujeres (41%); en Investigación Biomédica, 28 y 12 mujeres (43%); Salud Pública, 31 y 8 (26%); Medio Ambiente, 34 y 12 (38%); Nuevas Tecnologías.33 y 13 (39%) y en Revelación Empresarial 45 y 17 (38%).

Una de las estrategias que ha llevado a cabo la Fundación para incrementar el número de mujeres es incorporar a algunas antiguas premiadas en el jurado pero siempre con el requisito de que no sean mayoritarias. Esta medida se aplicó por primera vez en la convocatoria del año pasado.

Quesada ha pedido "calma" ante la "inquietud" generada el pasado año por la ausencia de mujeres entre los galardonados porque es una situación que "puede volver a darse" al ser estos reconocimientos un reflejo de lo que pasa en la sociedad. No obstante, ha recalcado que no se plantean cambiar las bases de los premios. "Esta fundación no quiere premiar a las mujeres, quiere premiar la ciencia", ha subrayado. Por ello, ha defendido "paciencia" porque "se va creciendo sin comprometer la excelencia que buscamos".