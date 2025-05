Premio al Instituto INCLIVA por una investigación sobre el cáncer de mama

Juan Sanchis Valencia Jueves, 22 de mayo 2025, 09:09 Comenta Compartir

La Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) ha entregado el primer premio M. Chiara Giorgetti, en su sexta convocatoria, al doctor Juan Miguel Cejalvo, del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de València. El premio, dotado con 160.000 euros, supone un reconocimiento al proyecto de INCLIVA que estudia la resistencia en algunas pacientes al trastuzumab deruxtecán, un fármaco que ha mostrado muy alta eficacia en cáncer de mama HER2 positivo metastásico.

La AECMM ha celebrado este miércoles, en CaixaForum Madrid, una jornada bajo el lema 'Juntas cambiamos la meta: ciencia, conocimiento y más vida', con el objetivo de visibilizar la realidad de las pacientes con cáncer de mama metastásico (CMm), impulsar la investigación y promover el empoderamiento a través de la educación sanitaria. El acto finalizó con la entrega de la VI edición de los galardones del Premio M. Chiara Giorgetti, creado en memoria de la fundadora e inspiración de la AECMM para reconocer y apoyar económicamente proyectos de investigación científica centrados específicamente en el cáncer de mama metastásico.

El doctor Cejalvo, que dedica su trabajo a la investigación traslacional en cáncer de mama, especialmente en pacientes con enfermedad avanzada, ha dicho que el proyecto premiado «nace de una pregunta muy clara: ¿Por qué algunas pacientes dejan de responder a tratamientos tan innovadores como es el trastuzumab deruxtecán, a pesar de su gran eficacia inicial?»

«Este fármaco -ha añadido- ha supuesto un cambio radical en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Sin embargo, con el tiempo, muchas pacientes desarrollan resistencia y el tratamiento deja de funcionar. En este proyecto buscamos entender por qué ocurre eso. Para ello, trabajamos con modelos preclínicos que obtenemos directamente de biopsias de las pacientes. A partir de estas muestras, generamos pequeñas réplicas en el laboratorio, que son los organoides. Además, las biopsias las ponemos en la glándula mamaria de ratones, obteniendo así modelos in vivo personalizados. Gracias a estos modelos, podemos analizar el tumor en profundidad, tanto a nivel genético como celular, y entender mejor por qué algunos tratamientos dejan de funcionar».

En la investigación se han aplicado tecnologías muy avanzadas como CRISPR Cas9 y secuenciación de célula única para descubrir qué factores del tumor y de su entorno tumoral -lo que denomina microambiente tumoral- están implicados en la resistencia al fármaco.

«El objetivo es, en primer lugar, identificar biomarcadores que nos permitan predecir qué pacientes van a beneficiarse realmente de este tratamiento y, a partir de ese conocimiento generado, desarrollar nuevas combinaciones o secuencias de fármacos que ayuden a evitar la resistencia y a mantener la eficacia del tratamiento durante más tiempo. En definitiva, buscamos que cada paciente reciba el tratamiento más eficaz posible, durante más tiempo y con menos efectos secundarios», ha explicado el doctor Cejalvo.

«Este premio supone un reconocimiento muy especial, tanto para mí como para todo mi grupo de investigación, porque nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza en lo que creemos profundamente y es que la paciente es y debe ser siempre el centro de nuestra investigación. Quiero dar las gracias a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico por apoyar proyectos como este y a todas las pacientes que nos inspiran cada día», ha concluido el doctor Cejalvo.

En esta edición, la AECMM ha destinado un total de 290.000 euros para financiar tres investigaciones innovadoras orientadas a la cronificación y futura curación de esta enfermedad. Esta dotación consolida al Premio M. Chiara Giorgetti como una de las principales convocatorias de impulso a la ciencia en este ámbito y como una iniciativa ejemplar del movimiento asociativo liderado por pacientes.

En el acto celebrado ayer, además del primer premio, que recogió el doctor Juan Miguel Cejalvo, se entregaron el segundo premio, de 80.000 euros, a la doctora Sonia Pernas Simón, del Institut Català d'Oncologia-IDIBELL, por su proyecto «CompreHensive study of Metaplastic bReast cArcinomas (CHIMERA Study): A heterogeneus disease with poor prognosis»; y el tercer premio, de 50.000 euros, a la doctora Gema Moreno Bueno, de la Fundación MD Anderson International, por el proyecto «Metabrain TOX: Targeting HER2 Breast Cancer Brain Metastasis with a Novel Gene Nanotherapy».

El acto, que reunió a representantes del ámbito científico, sanitario y asociativo y pacientes, contó con la participación institucional de Elisenda Martínez, presidenta de la AECMM; Eva Ortega, secretaria General de Investigación de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y Celia García, directora general de Humanización y Atención y Seguridad del Paciente de la Consejería de la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de EducaCMM, la nueva plataforma educativa de la AECMM, concebida como un recurso innovador y accesible para mujeres con cáncer de mama metastásico. Esta herramienta on line ofrece contenidos formativos rigurosos y actualizados sobre distintos aspectos de la enfermedad -desde la oncología de precisión hasta el apoyo psicosocial, la nutrición o el ejercicio físico-, y está diseñada para fomentar la participación activa de las pacientes en la toma de decisiones sobre su salud.

La plataforma, gratuita y con acceso personalizado, incluye módulos temáticos, recursos descargables, vídeos testimoniales y un sistema de progreso para facilitar el aprendizaje continuo. EducaCMM representa un paso decisivo en el compromiso de la AECMM con la formación y el empoderamiento de las pacientes, brindándoles mayor autonomía, confianza y bienestar a lo largo de todo el proceso oncológico.